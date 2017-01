“Băsescu aşteaptă să spună că l-a rugat poporul să candideze”

Dennis Wilcox, profesor de relaţii publice şi director al School of Journalism & Mass Communication din cadrul Universităţii San Jose, este de părere că “amînarea anunţăriii candidaturii pentru cel de-al doilea mandat ar putea să-i priască lui Traian Băsescu, doarece poate să joace din nou pe cartea popularităţii sale”. În opinia sa, şeful statului român “îşi formează acum o masă critică de susţinere, lasă să planeze indecizia privind un al doilea mandat, oamenii din ţară îi vor spune că vor ca el să candideze, iar el va părea mai popular decît este”. Wilcox consideră că, prin vizitele sale în ţară, Băsescu îşi creeze imaginea unui candidat care este susţinut de omul de rînd, nu de un electorat depersonificat: “Prin această strategie se impune ca un candidat cu bun-simţ şi modest, spunînd: “Uitaţi, oamenii vor ca eu să candidez din nou! Ei cer candidatura mea, o fac pentru aceşti oameni!””. În ceea ce priveşte sloganul ales de România pentru a se promova ca destinaţie turistică pe plan internaţional, profesorul american a precizat că acesta nu spune nimic despre ţară. “Ce înseamnă, de fapt “Land of choice”? Înseamnă că ai o alegere între a fi homosexual sau lesbiană sau heterosexual?”. El a subliniat că, în general, guvernele caută ca slogan pentru ţara lor ceva semnificativ, pentru că se adresează unui public foarte larg, “astfel că, pînă la urmă, se ajunge la o generalitate care nu înseamnă nimic pentru nimeni”. Dennis Wilcox arată, însă, că România nu este singura ţară care are această problemă şi a oferit exemplul oraşului Las Vegas, care are ca slogan “Ce se întîmplă în Las Vegas rămîne în Las Vegas (What happens in Las Vegas stays in Las Vegas)”. Wilcox spune că, în ciuda faptului că acest slogan are o notă amuzantă, este, într-un fel, vulgar şi prea vag. În 2000, Dennis Wilcox a fost clasat, de revista PRWeek, între primii zece profesori din SUA.