Băsescu atacă tot ce-i iese în cale

INSULTELE RĂMÂN. “Marinarul” şef a ieşit din nou pe sticlă. Nu oriunde, ci la o televiziune unde ştia că este lăsat să vorbească liber. De data asta a făcut-o de oaie rău de tot. De-a lungul mandatelor sale, Traian Băsescu s-a bazat mai mult pe insulte, contre sau lecţii aşa-zis morale şi istorice. La sfârşitul fiecărei lecţii am fost blagosloviţi cu binecunoscuta hăhăială. În emisiunea cu pricina, am aflat că este sănătos, că nu are niciun fel de complexe, că nu a făcut erori care să-i fi afectat pe români (!?!) şi că oamenii nu vor mai vrea un preşedinte jucător, ci un om de cultură. El a transmis românilor (de parcă ei nu ştiau!) că îi apreciază pe miniştrii Udrea, Boagiu, Predoiu şi Funeriu şi că l-a dezamăgit Cezar Preda. Întrebat dacă regretă tonul sau modul în care a făcut referire la regele Mihai, Băsescu a spus că nu retractează nimic, pentru că are un raport al unei comisii prezidenţiale care a analizat comunismul. Îi reamintim preşedintelui că acuzaţia de trădare împotriva regelui este în conflict cu raportul Tismăneanu. Băsescu nu s-a lăsat şi a spus că un comandant de navă care-şi abandonează echipajul este cel puţin “laş” şi e dezonorat pe viaţă, adăugând că face aceste precizări din experienţă, meseria sa fiind să salveze oameni pe mare. Şi pe cei din ţară cine îi salvează?

ABDICARE DE DRAGUL RECLAMEI. În aceeaşi emisiune, Băsescu a anunţat însă că este gata să... abdice: “Renunţ. Dacă ei revizuiesc Constituţia şi stabilim să suprapunem din nou mandatele, renunţ la atât cât este nevoie ca să suprapunem din nou mandatele”. În perspectiva viitoarelor alegeri, Băsescu a încercat să-i compromită de pe acum, într-un mod dispreţuitor şi insultător, pe liderii Opoziţiei, calificându-i drept iresponsabili şi imaturi. Şi un şef de stat care se comportă iresponsabil şi imatur cu istoria şi cu vecinii ţării sale cum se numeşte? De asemenea, Băsescu a apreciat că PSD ar câştiga mai mult cu Adrian Năstase într-o competiţie electorală decât cu Victor Ponta. După ce a recunoscut că USL are în sondaje peste 50% şi, cel puţin la acest moment, alianţa PSD-PNL este favorită la câştigarea alegerilor, el a apreciat drept “imatur” tandemul Crin Antonescu - Victor Ponta. Aşadar, comandantul de navă este gata să-şi abandoneze echipajul pentru a-l lăsa pe mâna “imaturilor” Ponta şi Antonescu. Hă, hă, hă… În ce priveşte reorganizarea, el a arătat că nu consideră corect ca un “partener care reprezintă o minoritate”, respectiv UDMR, să blocheze evoluţia pozitivă a majorităţii “din interese etnice”. Apoi le-a transmis pensionarilor militari că nu o să uite niciodată cum, după anunţul privind recalcularea pensiilor speciale, au fluierat în timpul intonării imnului. El a spus că imaginea văzută de el a fost “exact manipularea de la Revoluţie, cu teroriştii”.

I-A SUPĂRAT ŞI PE RUŞI. Păstrând nota declaraţiilor jignitoare, într-o emisiune de săptămâna trecută, Băsescu a declarat că în 1941 şi el ar fi ordonat trupelor române să treacă Prutul pentru a ataca URSS. Declaraţia sa a stârnit un val de nemulţumiri în Rusia. Într-un mesaj postat pe site-ul Ministerului rus de Externe, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Alexander Lukashevici, afirmă că “o asemenea bravadă neruşinată profanează memoria milioanelor de victime ale fascismului”. Să mai comentăm?