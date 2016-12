Băsescu blochează aderarea la Schengen?

Aflat luni la Bruxelles, premierul Victor Ponta anunţa că îi va da preşedintelui scrisoarea care urmează a fi transmisă şefilor de stat şi de guvern din UE pentru sprijin la aderarea la Schengen şi că documentul ar putea fi dus de preşedintele Traian Băsescu la reuniunea Consiliului European, care a început ieri. Deşi aderarea a fost ratată de nenumărate ori în mandatul lui, Băsescu a refuzat însă să trimită scrisoarea, condiţionând trimiterea documentului de unele chestiuni din raportul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV). Marinarul-şef a declarat că o simplă solicitare de a intra în Schengen este \"superfluă\", spunând că înainte de a cere acest lucru pe toate vocile ţara noastră trebuie să arate că a înţeles mesajele UE în privinţa... \"statului de drept\". Ce nu înţelegem este faptul că deşi a susţinut ani la rând că aderarea la spaţiul Schengen nu trebuie legată de raportul MCV, acum, pe nepusă masă, Băsescu s-a sucit, arătând că interesul poartă fesul.

DEZAMĂGIRI Purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, consideră că este îngrijorător faptul că Băsescu asociază MCV cu aderarea ţării la Schengen, în condiţiile în care MCV nu are nicio legătură cu Schengen. În opinia sa, refuzul şefului statului de a da un mesaj în acest sens ridică semne de întrebare: \"Voit sau fără să-şi dea seama, Băsescu face jocul Olandei şi al celorlalte state care se opun aderării noastre la Schengen\". El s-a declarat dezamăgit că Băsescu a plecat la Bruxelles fără a avea un angajament ferm în ceea ce priveşte poziţia României. Premierul Ponta a reacţionat imediat la refuzul şefului statului de a semna scrisoarea: \"Dacă Băsescu consideră că nu trebuie să intrăm în Schengen, s-o spună, nu e nicio supărare. E un stat de drept România şi o democraţie şi fiecare om are dreptul la opinie”. Premierul a arătat că, dacă Băsescu nu va semna scrisoarea, atunci o va trimite el, în calitate de premier, pentru şefii de Guvern.