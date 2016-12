“Băsescu, Boc şi Udrea şi-au bătut joc de România”

08:00:02 / 12 Februarie 2014

Vorbe aruncate in siajul basescian

Domn Premier Ponta,se vede de la o posta ca dumneata din prea frageda pruncie te-ai invartit printre mesele politicienilor.De ce?Ai alura de baschetbalist -rezerva,porti ochelari ochelari ca orice intelectual ce se respecta,,ai un vocabular mai apropiat locuitorilor dintro baraca a zilierilor de la ferma Darabani,munca multa p....bani.Nu in ultimul rand placerea de a calatorii in scopuri diplomatico-turistice.Insa iti lipseste ceva, si anume;Puterea de convingere,concretul,faptele,empatia,condescendenta si compasiune fata de cei lipsiti cu duhul.Ia aminte de la inamicul nr.1,Basescu!Asta vorbeste la concret cu exemple si fapte reale,tinteste si apoi trage,cind loveste ori te doboara ori te ameteste.Ce vrei sa spui cu distrugerea Ro.de catre cei trei din Carpati?Pai dupa cite se vede cei mai multi politicieni, admiratori si clienti politici bagati la tzuhaus sunt cei din actuala coalitie,USL.Cu flota nu mai tine.Guvernele care s-au perindat pe la pacanele dupa '90 au avut vointa politica sa scoata flota de sub tutela Ministerului Transorturilor pe unde a fost Basescu sef si transferarea ei la FPS ulterior AVAS, acestea avand o echipa manageriala de tot rasul,fara Basescu Aceste echipe manageriale,fara constiinta patriotic-marinareasca, fara raspunderi si cunoasterea problemei transportului maritim au trecut la o ,,privatizare''interesanta.Bere-boat.Nave care apartineau fondului de stat au fost date in exploatare unor firme private care ,nefiind ale lor ,le-a pus pe butuci.De ce le-au pus?Pai ,pentru ca Ponta sa faca declaratii in siajul lui Basescu fara ca acesta sa poata fi obligat sa schimbe de drum,de parca a mancat spanac.