Băsescu calcă în picioare independența Justiției... lui

09:46:37 / 07 Aprilie 2015

Gura pacatosului adevar graieste?

Am citit deunazi un anunt:"Societate de crewing cauta un post de comandant de vas pe o nava care a apartinut fostei flote a Romaniei vanduta pe doi bani si care dupa mintea unora valoreaza 0 lei.Persoana trebuie sa mai fi ocupat aceasta functie,sa fie cu brevetul reactualizat la zi(se stie cum!) si sa fi colaborat cu serviciile secrete.Navele noastre opereaza in toate marile porturi cu predilectie spre Panama.Asteptam doritori la adresa din Screwed up-istea."Consideram ca acest anunt i se potriveste ca o manusa fostului care tot afirma:"Elena nu a pus mana pe geanta cu bani."Stii ceva omule si nu ai spus poporului?Spune-o acum ca tot esti un om liber de sarcini.Pe ce a pus mana Elena?Daca numele domnului Iliescu este asociat cu revolutia,mineriada,al domnului Constantinescu cu tutun cu aroma de femeie iar al ultimului cu coruptia,care este cea mai perfida forma de criminalitate cine ar trebui sa raspunda cu celeritate in fata legii?Stie cineva raspunsul? Mai,stie! Stie,mai,stie!