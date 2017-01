Băsescu caută la dinți calul primit în dar

Traian Băsescu este mofturos în privința alegerii locuinței de la Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). Deși i s-a pus la dispoziție o listă cu posibile apartamente RA-APPS, fostul șef de stat nu a ales niciuna până acum și continuă să stea în Vila Lac 3. ”Băsescu este un client foarte cusurgiu. Are de ales o locuință din cele şapte posibile puse la dispoziție de RA-APPS”, a spus premierul Victor Ponta. Potrivit legii, fiecare fost șef de stat are dreptul la indemnizație și la o locuință de stat. Pe lista RA-APPS cu locuințe pentru Traian Băsescu au fost propuse apartamentul cu şase camere din b-dul C. Prezan, din clădirea în care Băsescu a locuit, la etaje diferite, cu Adrian Năstase şi Nicolae Văcăroiu (cu o suprafaţă de 279 mp), Vila 11 din Snagov (2.189 mp), Vila 1 A din Snagov (472 mp), un spaţiu cu cinci camere şi încă trei camere de serviciu din str. Orbescu (440 mp), un imobil cu 9 camere din str. D. Praporgescu (295 mp), un apartament cu 5 camere din str. B. Delavrancea (280 mp) şi un apartament cu 8 camere din str. Lev Tolstoi (273 mp).