Băsescu cere iar demisia lui Arafat

19:56:44 / 26 Noiembrie 2015

Comentariu la adresa celui care cere demisia domnului raed arafat

Cine este acest (Basescu ) ? Este cumva cel care ne-a taiat salariile si a impozitat pensiile care depaseau 1000 lei, In anul 2010?. Cum isi permite acest nemernic sa-i ceara DEMISIA unui specialist in domeniul sanatatii, care a dovedit cine este in domeniul sanatatii? in comparatie cu acest mediocru care si-a batut joc de cetatenii acestei tarii timp de 10 ani? Este acest personaj in masura sa mai fie luat in seama de acest popor pe care l-a furat, umilit, jicnit , batjocorit timp de 10 ani, ne-a anulat voturile atunci cand poporul l-a DEMIS? Cu ce drept cere demisia acestui secretar de stat, care a dovedit/dovedeste zi de zi cine este si ce stie sa faca? El (Basescu) a dovedit ca stie sa fure, sa minta sa jicneasca, pentru ca nu stie nici macar sa vorbeasca corect limba romana. LA PUSCARIE CU TINE NEMERNICULE CE ESTI PENTRU 100 DE ANI.