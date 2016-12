Băsescu, contrazis de bancheri

GREUL NU A TRECUT Început la Cotroceni, „meciul” dintre bancheri şi preşedintele Traian Băsescu a continuat la o emisiune de televiziune, unde unul dintre reprezentanţii băncilor din România a ţinut să-i transmită şefului statului că greşeşte în afirmaţiile sale. Preşedintele UniCredit Bank, Dan Pascariu, a spus că „oamenilor trebuie să li se spună că nu am trecut încă hăul, nu am ieşit din groapă”. „Eu cred că este foarte important cum creezi şi apoi cum administrezi aşteptări. În ultimul timp, au fost foarte multe luări de poziţie ale diverşilor oameni politici cu discursuri extrem de populiste şi cu promisiuni care sunt deşarte şi promisiuni care au în vedere şi calendarul electoral. Este o greşeală să le spui că s-ar putea să vă dau banii înapoi dar că nu am de unde. Asta înseamnă să îi minţi, să le creezi nişte aşteptări false. Ceea ce s-a întâmplat în jur în ultima săptămână ne face să privim cu alţi ochi viitorul”, a spus Pascariu.

EXCLUS CREDITELOR CU BULETINUL De asemenea, Pascariu a afirmat că „treaba cu creditul cu buletinul reprezintă un mit”, idee lansată de şeful statului. „Băncile nu au dat niciodată credite cu buletinul. Şi firmele de retail care aveau astfel de credite cereau adeverinţă de salariu. Este foarte adevărat că a existat o perioadă în care a fost un exces de dărnicie din partea băncilor având în vedere cererea. În ultimă instanţă, bancherii nu sunt decât nişte operatori individuali care au ca scop atragerea de depozite şi acordarea de credite”, a mai precizat Pascariu. Preşedintele Traian Băsescu a convocat o reuniune de urgenţă la care au participat premierul Emil Boc, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, ministrul de Finanţe, Gheorghe Ialomiţianu, şi preşedintele Cosiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru. Înainte de începerea discuţiilor, Traian Băsescu a făcut o serie de remarci ironice la adresa bancherilor. Reacţia preşedintelui a fost declanşată de nişte pixuri de firmă.