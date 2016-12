Băsescu, „corectat” de Cristian Preda

Pentru că a fost trimis la „plimbare” de PDL după intenţia sa de a „reforma” partidul, europarlamentarul PDL Cristian Preda nu a ezitat să-l „taxeze” discret pe „şeful său”. Preda a scris, ieri, pe blogul său, că declaraţia preşedintelui Traian Băsescu privind disponibilitatea de a renunţa la un an de mandat pentru cuplarea parlamentarelor cu prezidenţialele denotă „o eroare de calcul”. „Preşedintele a susţinut ieri (luni - n.r.) că e gata să renunţe la un an de mandat pentru ca alegerile legislative viitoare să se ţină simultan cu cele pentru Cotroceni, dacă se revine la un mandat prezidenţial de patru ani, ca parte a reformei constituţionale. Numai că mandatul actual al lui Traian Băsescu se termină în decembrie 2014, iar legislativele ar trebui să se ţină în noiembrie 2012. Între cele două alegeri sunt, deci, doi ani, nu unul”, arată Preda. El adaugă că, dincolo de „eroarea de calcul”, nu i se pare că o asemenea negociere ar trebui avută în vedere. În opinia sa, problema esenţială e configuraţia generală a regimului. „Peticirea lui, inclusiv printr-un „sacrificiu” de un an de mandat, nu e o soluţie. Suprapunerea celor două tipuri de alegeri e departe de a fi suficientă. Regimul va fi coerent dacă se introduc mecanisme clare fie de parlamentarizare (dreptul de dizolvare a Camerelor acordat premierului şi desemnarea preşedintelui în Parlament), fie de prezidenţializare (inclusiv printr-o sporire a rolului şefului statului în numirea Cabinetului). Altfel, vom rămâne blocaţi în ambiguităţile de azi şi cu speranţa că orice criză e salvată de Curtea Constituţională”, mai scrie Cristian Preda. Preşedintele Traian Băsescu a afirmat, luni seară, la TVR 1, în contextul discuţiilor despre o eventuală modificare a Constituţiei, că ar fi dispus să-i fie scurtat mandatul prezidenţial chiar şi cu un an dacă rezultatul ar fi scăderea numărului de alegeri, prea mare în acest moment, în opinia sa.