Băsescu decretează turismul... o prioritate?!

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a convocat, ieri, la Neptun, Consiliul Consultativ al Turismului, la care au luat parte reprezentanţii agenţiilor şi patronatelor de profil, pentru dezbateri pe marginea proiectului de lege a turismului. La şedinţă a venit şi preşedintele ţării, Traian Băsescu, care, în stilu-i caracteristic, nu s-a putut abţine şi, în calitate de... extra-ultra-para specialist, a dat lecţii referitoare la modul în care ar trebui să se facă turism în România. Aparţia sa a fost extrem de surprinzătoare în condiţiile în care, pînă acum, nu a dat importanţă acestui sector. Unii membri ai Consiliului au pus prezenţa preşedintelui României la această întîlnire pe seama apropierii campaniei electorale. „Vrea să adune voturi şi de aceea s-a gîndit tocmai acum la turism. Oare de ce tocmai acum? De oare în cei cinci ani cît a fost preşedintele ţării nu a avut timp, nici măcar o dată, să abordeze acestă problemă?”, a spus unul dintre hotelierii de pe litoral. Mai ales că, din capul locului, şeful statului a declarat că „România are două resurse împortante: agricultura şi turismul şi de aceea trebuie să fie o prioritate naţională”. “Nu am niciun dubiu că România poate redeveni o destinaţie turistică pe harta lumii”, a adăugat şeful statului. „Dar de ce oare şeful statului consideră tocmai acum turismul ca o prioritate cînd, timp de cinci ani, nu a făcut decît să blocheze proiectele din staţiunea Mamaia?”, se întrebau unii agenţi de turism prezenţi. Băsescu a mai spus că în România trebuie să existe un raport preţ - calitate şi că acest lucru este adevărata problemă a turismului, nu infrastructura, dar reprezentantul Automobil Club Român (ACR), Constantin Niculescu, i-a replicat: „Cum să ne vină turişti la mare cînd pînă la Neptun faci aproape patru ore de la Bucureşti?”. Niciuna din lecţiile… de turism ale preşedintelui nu s-a referit la fiscalitatea excesivă din domeniu. „În alte ţări, hotelierii au o serie de scutiri fiscale care ajută foarte mult. În schimb, în România statul ne ia şi pielea de pe noi”, s-au plîns hotelierii. Întrebat în ce alt loc şi-ar petrece vacanţa în afară de Neptun, Băsescu a răspuns că ar prefera staţiunea Mamaia, întrucît are mai multe posibilităţi de distracţie în afara plajei. Preşedintele s-a mai arătat nemulţumit şi de construcţiile din staţiuni. Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, s-a plîns că multe din construcţiile sau anexele acestora din sudul litoralului sînt ilegale şi nu are cum să intervină, iar şeful statului i-a dat dreptate şi i-a spus că legislaţia este cea care te împinge să legalizezi o ilegalitate.

Parteneriat public - privat pentru promovarea turismului

Şedinţa Consiliului Consultativ a continuat cu dezbaterile pe marginea propunerilor făcute de membrii acestui for, referitoare la prevederile proiectului legii Turismului. La finalul întîlnirii, Elena Udrea a declarat că toate propunerile asociaţiilor patronale privind promovarea au fost incluse în textul legii, urmînd ca dezbaterea finală pe marginea legii să fie făcută pe 20 anugust tot într-o şedinţă a Consiliului Consultativ. La rîndul său, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Corina Martin, a anunţat că Ministerul Turismului şi organizaţiile patronale au convenit asupra înfiinţării Organizaţiei Române a Turismului, cu scopul de a promova România ca destinaţie turistică. „Şi preşedintele Traian Băsescu, prezent la şedinţa Consiliului Consultativ al Turismului, şi ministrul de resort, Elena Udrea, au fost de acord cu înfiinţarea unei Organizaţii Române a Turismului, un parteneriat public - privat care să aibă ca atribuţie promovarea turismului românesc. Cred că vom reuşi astfel să scoatem din mîna ministerului această atribuţie de promovare a României”, a declarat Corina Martin. Ea a mai spus că asociaţiile patronale au avut timp pînă săptămîna trecută să vină cu propuneri referitoare la reglementările legii Turismului. „Avem, de asemenea, timp o săptămînă să rezolvăm toate detaliile, pentru ca proiectul de act normativ să fie definitivat în şedinţa din 20 august”, a precizat Martin.

“Prima casă” pentru turismul balnear

Elena Udrea a mai declarat, la finalul întîlnirii, că intenţionează să-i ajute pe investitorii din domeniul balnear printr-un parteneriat cu băncile, după modelul „Prima casă”. „Dorim să găsim posibilitatea ca cei care vor să investească în infrastructura de turism balnear în activităţi adiacente celor de cazare în turismul balnear să primească sprijin din partea Guvernului, iar acest sprijin, mai ales pe timp de criză, este puţin probabil să fie unul consistent în bani. Şi atunci ne gîndim că putem crea un produs în parteneriat cu băncile, aşa cum s-a întîmplat la „Prima casă”, a spus Elena Udrea. Ministrul Turismului a mai explicat că se poate crea un tip de produs bancar prin care cei care investesc în turismul balnear să aibă facilităţi la acordarea unor credite, fie sub forma unor dobînzi mai mici, fie sub forma unor termene foarte lungi de rambursare, fie să poată fi constituite fonduri de garantare, „aşa cum erau altădată în turism”.