Băsescu, decuplat de la firul STS

Scandalul liniei telefonice speciale instalate la sediul de campanie al preşedintelui suspendat Traian Băsescu este departe de a se fi terminat. Vineri, Ministrul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, a declarat că sunt mai multe nereguli în ceea ce priveşte linia specială a preşedintelui supendat. „S-au încălcat nişte regulamente de funcţionare a instituţiei, mai departe, dacă preşedintele interimar, Crin Antonescu, sau CSAT vor considera să-i dea o sarcină domnului care le-a instalat să le şi dezinstaleze, vom vedea. Dar, foarte bine, să le ţină, să vorbească, să vorbească...”, a declarat Dobriţoiu. Deputatul PSD Bogdan Niculescu Duvăz a declarat, vineri, că STS ar trebui să decupleze şi sistemul de telefonie specială montat la domiciliul preşedintelui suspendat Traian Băsescu. „E limpede că preşedintele are toate prerogativele suspendate în momentul în care e suspendat. Dacă STS ar trebui să facă ceva, STS ar trebui să decupleze şi sistemul de telefonie specială de la domiciliul preşedintelui, care nu e, ce-i drept, mutat din casă până nu se prezintă electoratul şi decide dacă preşedintele e revocat. În această perioadă Traian Băsescu nu are de ce să se adreseze autorităţilor publice de niciun fel, deci nu are nevoie de telefon operativ”, a declarat Duvăz. El l-a acuzat pe Băsescu de faptul că nu spune, din nou, adevărul în legătură cu telefoanele instalate la sediul său de campanie. „Ne-a informat ieri că telefoanele puse în sediul de campanie al cetăţeanului preşedinte suspendat Traian Băsescu nu sunt telefoane secrete. Traian Băsescu să ne spună dacă nu ştie că sunt secrete sau dacă a spus special că nu sunt”, a subliniat Duvăz. El a arătat că telefonul operativ şi celălalt sistem de comunicaţii instalat în biroul de campanie al lui Băsescu sunt telefoane cu circuite controlate şi secrete. Preşedintele Comisiei de apărare din Senat, Cristian David, a declarat, joi, după audierea şefului STS, Marcel Opriş, că membrii Comisiei au ajuns la concluzia că instalarea şi funcţionarea liniei speciale la sediul de campanie al preşedintelui suspendat se situează în afara prevederilor şi normelor legale. Vineri, preşedintele interimar al României, Crin Antonescu, a declarat: \"Am adresat astăzi o dispoziţie directorului STS, domnul Marcel Opriş, în care i-am cerut să ia de îndată măsurile pentru a se reintra în deplină legalitate, adică întreruperea funcţionării acestui serviciu special pentru o persoană privată\". Puţin timp după această solicitare, STS a informat că vineri, începând cu ora 18.00, la solicitarea preşedintelui interimar, Crin Antonescu, a luat măsura întreruperii serviciilor de comunicaţii speciale utilizate de preşedintele suspendat Traian Băsescu. În discursul în care a cerut „tăierea firului”, Antonescu, a declarat că ar dori ca ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein, să îi informeze pe secretarul de stat Hillary Clinton şi pe preşedintele SUA, Barack Obama, despre cine este şi cum se exprimă \"marele democrat Traian Băsescu\". \"Despre tot acest delir, aş vrea ca reprezentanţii principalelor state cu tradiţie democratică, reprezentanţii la Bucureşti, pentru că ei înţeleg limba română şi urmăresc cu atenţie desfăşurarea vieţii politice din România, să facă cunoscute aceste discursuri ale lui Traian Băsescu conducerilor lor politice şi responsabililor lor\", a spus preşedintele interimar.