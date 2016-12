Băsescu, din nou în rolul preşedintelui înlăcrimat

TRISTEŢE PREZIDENŢIALĂ Premierul Victor Ponta a plecat ieri dimineaţa spre Bruxelles, la reuniunea Consiliului European (CoE), însoţit de ministrul de Externe şi de cel al Afacerilor Europene. Cum a decolat premierul spre Bruxelles, instantaneu, preşedintele Traian Băsescu a organizat o conferinţă de presă… lacrimogenă. E drept că ne-am obişnuit cu un Băsescu care ştie şi să lăcrimeze… când situaţia o cere. Înainte de declaraţii, presa a fost intoxicată cu informaţii privind o cerere de urmărire penală a lui Ponta. Apoi, Băsescu a încercat să se victimizeze într-un mod neconvingător. Aşa am aflat că ziua de ieri nu a fost cea mai veselă pentru el, deoarece, pentru prima oară în opt ani, a fost împiedicat să-şi exercite atribuţiile constituţionale. După care a început să arunce cu săgeţi otrăvite: “E prima dată după \'90 când un premier îşi asumă, neligitim, atribuţii ale preşedintelui”. Aşa o fi, domnu” preşedinte, însă din cele 27 de state membre ale CoE, doar Cipru, Franţa şi Lituania sunt reprezentate la lucrări de şeful statului, mandatul revenindu-i prim-ministrului în celelalte 24 de state! El a încercat să inoculeze opiniei publice ideea că a cedat să meargă la Bruxelles pentru a nu pune România într-o situaţie jenantă. Nu credem că i-a reuşit. A afirma însă că el, personal, a creat o bună imagine României în UE, pe care o strică acum Ponta, este o chestie pe cât de penibilă, pe atât de nepoliticoasă. Măcar am aflat că nu va face “niciodată” plângere penală împotriva premierului. Evident, tot o declaraţie de imagine, pentru că nu are nicio pârghie de a cere urmărirea penală pentru prim-ministru!

“UN OM ÎNVINS” Premierul Victor Ponta a ajuns la Bruxelles de unde a anunţat că a discutat miercuri seara şi ieri dimineaţă cu preşedintele despre participarea la CoE şi că \"rămăsese\" să aibă o întâlnire cu şeful statului chiar la Bruxelles: “Conflictele de acasă nu trebuie să fie aduse la Bruxelles”. Jurnaliştii străini i s-au adresat premierului Ponta, la CoE, cu formula \"mister president\", el replicându-le în limba engleză că nu este preşedintele. Martin Schulz, preşedintele Parlamentului European, şi-a declarat susţinerea pentru premierul Ponta, spunând că-i este un vechi prieten, astfel că nu are nicio îndoială cu privire la integritatea prim-ministrului, chiar dacă a ignorat decizia CCR. Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că problema dintre Băsescu şi Ponta va fi rezolvată pe cale constituţională, iar suspendarea este o soluţie. Potrivit acestuia, \"preşedintele ne face de râs\" şi a ţinut neapărat să \"iasă cu spectacolul şi afară\". În schimb, sociologul Marius Pieleanu a apreciat, ieri, că şeful statului, prin declaraţia făcută, îşi recunoaşte înfrângerea: ”Băsescu nu este o victimă, este un om învins”. Pieleanu a mai spus că prezenţa lui Băsescu la CoE nu ar fi fost posibilă deoarece la Bruxelles deja s-a trimis lista oficială, ce îl avea ca delegat din partea României pe Victor Ponta şi, pe lângă asta, decizia CCR nu a fost publicată în Monitorul Oficial astfel încât să devină legitimă. Sociologul a apreciat că toate declaraţiile lui Băsescu fac parte de fapt dintr-un joc politic, deoarece ”românii sunt foarte sensibili la lucruri de genul ăsta”.