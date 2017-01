„Băsescu este iresponsabil”

Adrian Năstase condamnă, într-o postare pe blogul său, afirmaţiile făcute în Financial Times de preşedintele Traian Băsescu, referitoare la PSD, spunând că nu ştie să se poarte ca un şef de stat şi că este inadmisibil ca preşedintele să anunţe, într-un interviu pentru o publicaţie străină, că PSD este de vină pentru actuala criză economică. În interviul pentru Financial Times, Băsescu a spus că măsurile populiste, luate la presiunea social democraţilor în 2007 - 2008, de creştere a pensiilor şi salariilor, reprezintă cauza pentru criza economică declanşată în 2009. „Partidul la conducere nu era, de fapt, cel de la guvernare; erau socialiştii. Şi au forţat toate aceste legi referitoare la probleme sociale şi nu la dezvoltarea ţării”, a afirmat şeful statului. Tot pe blog, fostul premier Năstase îl mai acuză pe Băsescu de iresponsabilitate pentru că se comportă ca lider de partid şi nu ca şef de stat. „Este o conduită iresponsabilă, care face România de râs şi care nu poate fi acceptată. După ce a făcut tot ce a putut pentru a distruge echilibrul economic şi social, după ce a tăiat în acest an mai rău ca oriunde în Europa, după ce a minţit în repetate rânduri în legătură cu criza, acum Traian Băsescu se poartă iar ca şi cum e căzut pe scaunul de la Cotroceni de două zile. Cât timp va mai trece până când Băsescu va accepta că are principala vină pentru ce se întâmplă cu ţara noastră?”, scrie Năstase. Potrivit acestuia, „dacă Traian Băsescu nu ştie să fie preşedintele tuturor românilor în ţară, mai bine n-ar mai ieşi deloc din România să ne facă de râs în exterior”.