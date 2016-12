Băsescu face politica PMP şi la plecarea spre Bruxelles

ORGOLIUL BATE INTERESUL În inima Europei, la Bruxelles, are loc o reuniune a şefilor de Guvern din Uniunea Europeană ce are ca temă viitoarea desemnare a preşedintelui Comisiei Europene, la care însă România ar fi trebuit să participe fără drept de vot, deoarece s-a anunţat că reprezentarea va fi asigurată de către preşedintele nostru “apolitic” Traian Băsescu, în baza deciziei Curţii Constituţionale. Practic, la această reuniune se pun bazele Executivului pentru următorii cinci ani. De-asta au şi fost invitaţi şefii de Guvern. Ce treabă are Băsescu în schema asta? De dragul imaginii deja ştirbite de cele două mandate sterpe şi găunoase, şeful statului (încă) a semnat cu premierul Victor Ponta un protocol de colaborare. Actul în sine ar fi trebuit să asigure ţărişoarei ăsteia o colaborare civilizată între Guvern şi Preşedinţie, de dragul românilor care i-au pus în funcţii. Băsescu a recunoscut chiar ieri, la plecarea spre Bruxelles, că acum este momentul diplomatic al discuţiilor între GUVERNE privind viitorul Executiv european. Deci, la Bruxelles se duc şefi de Guvern din UE. La noi… ca la nimeni. Se duce… preşedintele. Premierul Ponta i-a scris lui Băsescu o scrisoare în care îi cerea să meargă el la Consiliul European, dar chiriaşul de la Cotroceni a răspuns scurt: „Nu”.

MULTĂ AGITAŢIE PENTRU... NIMIC Înainte de decolare, Băsescu a dat-o în... PMP, adică acel partiduleţ care nu a obţinut la alegeri nici cât candidatul independent Mircea Diaconu. Dar Băsescu susţine că e mulţumit. Normal. Doar nu o să o „decapiteze” pe Elena Udrea pentru că a eşuat! Culmea este că rezultatul ruşinos (6%) a fost obţinut după ce Băsescu a încălcat Constituţia, fără pic de remuşcare, după ce a luat-o de mânuţă pe plajă pe Udrea, amândoi îmbrăcaţi în tricouri electorale explicite, după ce s-a certat cu toată lumea, după ce a dat adevărate recitaluri pe la toate televiziunile pentru a umfla procentele lui Udrea. Practic, este a doua palmă pe care o primeşte Băsescu de la români, prima fiind cea de la referendum, când 7,4 milioane de voturi i-au spus că ar trebui să lase Preşedinţia.

O ŞANSĂ PENTRU ROMÂNIA Trecând peste încăpăţânarea băsesciană, premierul Victor Ponta a plecat la Bruxelles, pentru a da României şansa de a vota. El va participa la întâlnirea şefilor de stat şi a prim-miniştrilor membri ai Partidului Socialiştilor Europeni, în vederea pregătirii reuniunii informale a Consiliului European. „Opţiunea principală a României în privinţa componenţei viitoarei Comisii Europene o reprezintă păstrarea portofoliului Agriculturii, dar nici cu Justiţia nu ar fi rău”, a declarat premierul. Potrivit acestuia, România va avea o slabă putere de negociere pentru un reprezentant în CE, motivând că la discuţii va merge Băsescu: „Din păcate, ca şi la momentul bugetului 2014-2020, când a fost Băsescu acolo şi am obţinut cea mai slabă alocare din toate ţările UE, îmi este teamă că şeful statului, evident dezinteresat de ce se mai întâmplă în România, o să piardă portofoliul Agriculturii sau nu o să obţină nimic pentru România”.