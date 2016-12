„Băsescu, factorul declanşator al revoltei magistraţilor“

CONTINUĂ PROCEDURILE O nouă zi, noi evenimente, noi opinii în scandalul privind alegerea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii. Odată început, scandalul nu dă semne să înceteze prea curând. Mai ales că este pentru prima dată când oameni din sistemul de justiţie ies public şi vorbesc despre erorile acestuia. Deja a început un război în toată regula cu oameni care cunosc atât de bine punctele slabe şi forte ale legislaţiei româneşti. După ce Adunarea Generală a Judecătorilor din Râmnicu-Vâlcea a declanşat procedurile de revocare a lui Cristi Danileţ din funcţia de membru al CSM, de la o zi la alta magistraţi din tot mai multe judeţe se întrunesc în adunări generale şi îşi exprimă părerea cu privire la menţinerea sau revocarea lui din funcţie. După cum era de aşteptat, părerile sunt şi ele împărţite. Proceduri similare se petrec şi la Curţile de Apel din toată ţara, cu privire la menţinerea sau revocarea Alinei Ghica în CSM. Ultima instanţă care a reacţionat însă faţă de toţi membrii Consiliului care reprezintă instanţele de profil este Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, care a decis convocarea Adunării generale a judecătorilor în 23 ianuarie pentru dezbaterea posibilităţii declanşării procedurii de revocare.

FACTOR DECLANŞATOR Dacă de la instanţe şi judecători părerile privind scandalul au venit cu moderaţie, politicienii nu s-au sfiit să vorbească deschis despre scandal şi despre motivul declanşării lui. „Motivul revoltei magistraţilor este deficitul de democraţie iar factorul declanşator este preşedintele Traian Băsescu care a intervenit de o manieră nedemocratică în procesul de alegere a preşedintelui şi vicepreşedintelui CSM“, a declarat europarlamentarul PSD Corina Creţu. „Anul trecut, pe vremea asta, asistam la revolta cetăţenilor, revoltă care-şi avea cauza primă în deficitul de democraţie indus de guvernarea Băsescu-Boc. Acum, România priveşte uimită revolta magistraţilor, o acţiune fără precedent în România. Din păcate, motivul este tot deficitul de democraţie, iar factorul declanşator, tot preşedintele României. România are nevoie de un sistem credibil de justiţie. Dar credibil în faţa românilor, în primul rând. Aşa-zisele reforme care nu schimbă nimic, făcute pentru impresie artistică la Bruxelles, au provocat actuala situaţie“, a declarat Creţu.

LEGAL, DAR CIUDAT Nici subiectul numirii Oanei Schmidt Hăineală nu a fost trecut cu vederea. Premierul Ponta consideră că alegerea unui procuror la conducerea CSM nu este ilegală, ci „puţin ciudată“ şi a apreciat că în interiorul CSM este o bătălie pentru putere, fără influenţe politice, adăugând că singurul membru CSM politic, „care e PDL-ist şi spune lucrul ăsta“, este Cristi Danileţ. „Eu sunt fost procuror şi am fost învăţat că eu sunt cel care propun şi decizia aparţine judecătorului, pentru că eu am stabilitate, judecătorul are inamovibilitate. Dacă am fi egali - şi acum vorbesc ca un fost procuror - de ce sunt mai mulţi judecători decât procurori în CSM? Însă dincolo de asta, e oarecum o bătălie de putere în interior“, a spus Ponta.