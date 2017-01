Băsescu, fanul numărul 1 al prezidențiabilului PMP

11:48:21 / 29 Iulie 2014

Cristian Diaconescu

Reale motive pentru care l-as alege pe Cristian Diaconescu presedintele Romaniei sunt cele precum : studiile si experienta in domeniu politic si mai ales in ceea ce priveste cea mai inalta functie in stat, dat fiind ca dansul a activat ca si consilier al actualului presedinte ; buna comunicare cu poporul, dorinta de a le afla doleantele, de a le spune o vorba buna, de a le explica anumite demersuri ce au fost bine facute sau nu, etc