Băsescu forţează mâna Parlamentului pentru ANI

Graba cu care preşedintele Traian Băsescu doreşte reînfiinţarea ANI, forţând Parlamentul să adopte cât mai urgent legea de funcţionare a instituţiei, i-a determinat pe unii parlamentari să aprecieze că preşedintele îşi depăşeşte atribuţiile. În acest sens, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a comentat, în şedinţa Biroului Permanent, că termenul dat de preşedintele Traian Băsescu pentru adoptarea Legii ANI este „nerealist” şi consideră „la limita politeţii” maniera în care Parlamentul primeşte termene pentru legiferare. „Evident, asistăm la o manieră - aş spune - inedită, în care Parlamentul României primeşte termene de adoptare a unei legislaţii cu privire la ANI, din partea Preşedintelui României”, a spus Geoană. Social democratul a ţinut să facă şi un „comentariu practic”, spunând că specialiştii juridici ai Senatului trebuie să pregătească dezbaterea şi din acest for, care este decizional în cazul ANI, apreciind totuşi că termenul de 10 zile este „nerealist”. Legea ANI a trecut de Cameră, după ce a fost votată miercuri pentru a doua oară, în favoarea ei exprimându-se 183 de deputaţi, înregistrându-se, de asemenea, 27 de abţineri, dar niciun vot împotrivă. Legea merge la Senat, for decizional. Pe de altă parte, Legea ANI a suferit o modificare importantă prin faptul că bunurile din averea nejustificată nu pot fi puse sub sechestru. Modificarea a fost introdusă printr-un amendament al deputatului PDL Cristian Boureanu, care a reclamat faptul că punerea sub sechestru a bunurilor unei persoane, înainte ca instanţa să se pronunţe asupra vinovăţiei acesteia, îi poate „nenoroci viaţa” respectivei persoane. În schimb, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, i-a replicat că sechestrul este provizoriu şi a subliniat că susţine în continuare această prevedere. La rândul său, Boureanu a subliniat că trebuie să funcţioneze prezumţia de nevinovăţie. Predoiu a revenit, afirmând că sunt prevăzute „toate garanţiile necesare pentru ca această măsură să nu se ia abuziv”, explicând că nu este vorba de imposibilitatea folosirii bunurilor care ar putea conduce la un eventual faliment.