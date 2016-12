Băsescu generează sute de concedieri la Camera Deputaţilor

La un miting al socialiştilor bulgari, la Ruse, premierul Victor Ponta le-a răspuns jurnaliştilor români la numeroase întrebări despre simpatia cu Băsescu, asumarea răspunderii pe Legea regionalizării sau supraimpozitarea salariilor mari. Când a venit vorba despre statutul parlamentarilor pe care Traian Băsescu tocmai l-a trimis la Curtea Constituţională a României, Ponta l-a rugat pe preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea să răspundă. El a explicat că au fost cheltuiţi foarte mulţi bani în plus de când şeful statului tot respinge statutul parlamentarilor. „De când ne jucăm cu statutul deputatului şi senatorului, Camera Deputaţilor are un deficit pe cheltuieli de personal de 13 milioane de lei. Mulţumită preşedintelui, va trebui să fac reduceri de personal. Nu am ce să fac altfel, că parlamentarii nu pot să-i dau afară. Femeile de serviciu, tehnicienii, cei care lucrează la întreţinerea Camerei nu pot fi eliberaţi din funcţie, doar... funcţionarii publici“, a spus Zgonea. El a explicat că din 731 angajaţi vor rămâne 450-500 şi că nu ar fi exclus să se ajungă la 350. „Mie nu mi se pare normal să ai o verificare a documentui şi să trimiţi doar două opinii după care, după trei luni, să vii cu o a treia“, a mai spus Zgonea. Amintim că Traian Băsescu a sesizat CCR cu privire la Legea de modificare a statutului deputaţilor şi senatorilor, apreciind că anumite articole sunt neconstituţionale. (I.H.)