Băsescu i-a scris lui Tăriceanu să-i prezinte sursele de finanţare pentru creşterea pensiilor

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat ieri că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, i-a transmis că majorarea pensiilor nu va avea ca efect creşterea inflaţiei, risc care ar putea apărea însă ca urmare a creşterii salariilor. Tăriceanu a arătat că, personal, va monitoriza atent creşterea salariilor în sectorul public şi a cerut reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii să nu majoreze necontrolat salariile în sectorul privat, pentru a evita creşterea inflaţiei. Premierul a garantat că va ţine "sub control" salariile din sectorul public şi a precizat că bugetul pentru anul viitor va fi unul "strîns", care va păstra echilibrul macroeconomic. Tăriceanu a dat asigurări că decizia de creştere a pensiilor este irevocabilă şi nu reprezintă o măsură electorală, iar pensiile vor fi majorate în fiecare an, pe măsură ce economia românească se dezvoltă. În altă ordine de idei, premierul a declarat că nu este de acord cu datele cuprinse în raportul Băncii Mondiale privind dezvoltarea umană în România şi din care rezultă că sistemul de pensii este vulnerabil faţă de presiunile politice, arătînd că astfel de aprecieri erau valabile în perioada anilor ‘90. Legea privind majorarea pensiilor, iniţiată de PSD, a ajuns, săptămîna trecută, la Preşedinţie, însă promulgarea ei a fost pusă sub semnul întrebării, după ce şeful statului a anunţat că nu îşi va pune semnătura uşor pe actul normativ. Ieri, preşedintele Traian Băsescu a declarat că Legea pensiilor va fi promulgată, dar că atunci cînd va face acest lucru, vrea să aibă convingerea că ea va fi aplicată şi a solicitat Guvernului să prezinte fundamentarea bugetului de asigurări sociale din care se plătesc pensiile. Băsescu a spus că va cere, de asemenea, Guvernului, să precizeze dacă modifică şi plafonul de acordare a ajutoarelor la încălzire şi pe cel pentru medicamentele compensate. El a subliniat că nimeni nu îl va obliga să promulge legea pensiilor fără ca mai înainte să ceară Guvernului sursele de finanţare. După conferinţă, şeful statului i-a trimis premierului o scrisoare în care îi solicită să îi transmită “documentaţia din care să rezulte sustenabilitatea aplicării Legii pensiilor în perioada 2008 -2010 şi, dacă este posibil, o evaluare pentru 2011-2013, în vederea promulgării legii”.