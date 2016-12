Băsescu îi vrea pe medici funcționari publici

10:42:58 / 18 Septembrie 2014

atentii

Medicul de la spitalul de arsi din Buc. a fost descoperit cu 700.000 euro sub saltea. Din profesia lui liberala i-a facut sau datorita faptului ca era medic la un spital public? Uitati-va la cele mai frumoase case, masini, etc. cui apatin. Numai medicilor spagagii. Altfel nu se poate curma spaga din spitale. Daca sunt asa de buni sa lucreze in privat. Dar ei isi racoleaza pacientii la privat si-i opereaza la sta. Pe banii nostri si pentru imbogatirea lor. Rusine.