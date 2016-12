Băsescu îi vrea pe români mai slabi, ca... el!

Preşedintele Traian Băsescu îi vrea pe români mai slabi. El a declarat că va discuta cu Guvernul despre posibilitatea lansării unei campanii naţionale de conştientizare a riscurilor obezităţii, motivând că „obezitatea este boala secolului”. Băsescu a vorbit, zilele trecute, la o întâlnire cu femeile de afaceri, aici reclamându-se faptul că alimentaţia copiilor este tot mai nesănătoasă. Preşedintele a arătat că această campanie ar trebui focusată în primul rând asupra copiilor. Şeful statului a ţinut şi să se laude cu silueta sa, ridicându-se de pe scaun şi arătându-le doamnelor interlocutoare că nu e gras şi nu are burtă. „Uitaţi, mă ridic în picioare ca să vedeţi că, la 61 de ani, nu am nicio problemă din asta. Deci, cred că asta ţine foarte mult şi de bunul simţ al fiecăruia. Sigur, acest lucru ar trebui spus oamenilor, să înţeleagă că e o chestiune de sănătate. Eu nu am grijă să nu mă îngraş pentru că îmi place să îmi impun restricţii - un anume mod de viaţă şi nu îmi place să arăt deformat. Dar cred că aici poate mai mult şi o educaţie pentru fiecare”, a afirmat Băsescu. El a spus că este paradoxal că în România obezitatea a devenit un fenomen de masă, în condiţiile în care se poate mânca sănătos făcând cumpărături în piaţă.