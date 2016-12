Băsescu îl ameninţă pe Ponta cu justiţia dacă merge la Bruxelles

EXCES DE AUTORITATE Un nou episod din conflictul pe tema reprezentării la Consiliul European (CoE) de la Bruxelles între premierul Victor Ponta şi preşedintele Traian Băsescu s-a consumat sâmbătă şi are toate şansele să continue săptămâna asta. De data asta, obiectul ce a stârnit un nou val de replici între cele două puteri a fost o scrisoare trimisă de Băsescu lui Ponta. Respectiva scrisoare nu a fost de dragoste, din contră, scopul ei a fost să-l tragă de urechi pe Ponta pentru îndrăzneala de a sfida Preşedinţia şi să-l atenţioneze că riscă să intre în atenţia justiţiei dacă îndrăzneşte să iasă din cuvântul şefului statului. Disperarea lui Băsescu de a se regăsi pe lista reprezentanţilor CoE întrece orice fel de limite, având în vedere că ar face parte dintre puţinii şefi de stat care participă la astfel de reuniuni. Din cele 27 de ţări care vor fi prezente la CoE, doar trei îşi trimit şefii de stat. Cu alte cuvinte, atitudinea lui Băsescu poate fi catalogată cu cea a unui copil răsfăţat căruia nu mai are cine să-i îndeplinească cerinţele aşa cum o făcea înainte fostul premier PDL, Emil Boc. \"Vă atrag atenţia asupra faptului că absenţa unei aprobări exprese din partea preşedintelui României cu privire la mandatul participării la reuniunea CoE din 28-29 iunie 2012, coroborată cu lipsa delegării exprese a prim-ministrului în calitate de reprezentant al statului român va echivala din punct de vedere juridic cu o însuşire a unei atribuţii constituţionale a preşedintelui României de către prim-ministru\", se arată în scrisoarea trimisă de Băsescu.

POSIBILE DISCUŢII DESPRE SUSPENDARE Gestul şefului statului e taxat dur de preşedintele PNL, Crin Antonescu. El ia în calcul noi discuţii despre iniţierea procedurilor de suspensare a lui Băsescu, dar speră să nu dea naştere „unui moment penibil” în condiţiile în care el va merge la Bruxelles. \"Premierul care merge la Bruxelles, în urma unei expresii de voinţă politică a Parlamentului, nu uzurpă niciun fel de prerogativă a preşedintelui. Avem a face cu o luptă de gherilă pe care Traian Băsescu o duce\", a declarat Antonescu. La rândul său, ministrul de Externe, Andrei Marga, susţine că scrisoarea de ameninţare conţine o eroare juridică. \"Se ignoră (n.r. - în scrisoare) că şi prim-ministrul are atribuţii în domeniul politicii externe, nu numai preşedintele are astfel de răspunderi\", a declarat ministrul de Externe. Marga a precizat că preşedintele ţării invocă obsesiv articolul 80 din Constituţie, unde se spune că şeful statului reprezintă România, dar mai sunt şi alte articole care prevăd că şi premierul are atribuţii în domeniul politicii interne, dar şi externe. În plus, şeful de la Externe a adăugat că Băsescu a avut numai \"premieri şterşi\", aşa cum au fost ultimii doi (n.r. - Mihai-Răzvan Ungureanu şi Emil Boc), şi s-a obişnuit aşa.