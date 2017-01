Băsescu implică România în scandaluri internaţionale!

Ambasadorul României la Kiev, Traian Laurenţiu Hristea, a fost convocat, vineri, la Ministerul de Externe al Ucrainei, în legătură cu o serie de declaraţii ale preşedintelui Traian Băsescu referitoare la Ucraina şi la presupuse pretenţii teritoriale ale acesteia asupra Republicii Moldova. Potrivit şeful serviciului de presă al MAE de la Kiev, Vasili Kirilici, citat de presa ucraineană, Ministerul ucrainean de Externe va verifica autenticitatea unor informaţii potrivit cărora Băsescu ar fi declarat că, în anumite condiţii, sudul Ucrainei ar putea reveni în componenţa Republicii Moldova. Oficialul ucrainean a subliniat că, deocamdată, “există doar relatări de presă şi în baza acestora Kievul nu poate avansa pretenţii în faţa preşedintelui României”. Preşedintele Băsescu a declarat, în 31 martie, la televiziunea naţională, că “mai devreme sau mai tîrziu va trebui să discutăm cinstit şi condiţiile în care politicieni români au semnat Tratatul cu Ucraina”, precizînd că “anumite zone” din document ar fi trebuit negociate altfel. Referindu-se la faptul că României i s-a cerut, în 1996, cînd s-a pus problema intrării în NATO, să îşi rezolve problemele cu vecinii, Băsescu a spus că, la acel moment, Bucureştiul a exagerat în relaţia cu Ucraina: “Îmi pare rău că am făcut această paranteză, dar am răbdat de prea mulţi ani obrăznicia unora care şi-au dat ţara pe nerăsuflate sau au lăsat interesul naţional după uşă cînd au semnat Tratatul cu Ucraina”. În opinia lui Băsescu, din cauza unor slăbiciuni în negocierea acelui tratat este România acum în ipostaza de a se adresa Curţii de la Haga. El a declarat, ulterior, la o conferinţă organizată de fundaţia Konrad Adenauer, că România încearcă să corecteze Tratatul prin mecanisme bilaterale, pentru că o renegociere a documentului ar presupune denunţarea în prealabil a acestuia, procedură care ar putea dura foarte mult. Ministrul ucrainean de Externe nu este singurul nemulţumit de afirmaţiile lui Băsescu. Mai mulţi deputaţi de la Kiev s-au arătat revoltaţi de declaraţiile şefului statului referitoare la teritorii ucrainene ce trebuie să facă parte din Republica Moldova, unele voci cerînd revizuirea statului de membru UE pentru România. “Cariera politică a unei personalităţi care a făcut asemenea declaraţii este compromisă în orice ţară a UE”, a declarat deputatul Partidului Regiunilor din Rada Supremă de la Kiev, Taras Ciornovil, citat de portalul ucrainean de ştiri InterMedia Consulting. “Personal, cred că propunerea preşedintelui României este un vis subiectiv care, cel mai probabil, a fost expus în mod neoficial, deoarece, în mod oficial, preşedintele unei ţări care este membră NATO nu are dreptul să formuleze ca persoană oficială, ca membru al Alianţei, orice fel de pretenţii teritoriale faţă de oricare alt stat, deoarece una dintre condiţiile aderării la NATO este recunoaşterea imuabilităţii frontierelor după cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat şi deputatul Lidia Grigorovici, din blocul proprezidenţial “Ucraina Noastră”, citata de agenţia rusă de ştiri Novii Reghion.