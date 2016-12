Băsescu, în procesul drogurilor uşoare

Astăzi are loc primul termen în procesul drogurilor uşoare, intentat de şeful statului deputatului Mugurel Surupăceanu, în care, potrivit acestuia din urmă, Băsescu îşi vrea reabilitată onoarea „sfâşiată“ de mult citatele sale atacuri verbale cu privire la implicarea Preşedinţiei şi a Guvernului în facilitarea comerţului cu droguri uşoare. La începutul acestui an, Surupăceanu acuza Preşedinţia şi Guvernul că se fac vinovate de favorizarea şi susţinerea consumului de droguri uşoare prin elaborarea OUG 6/2010. „Guvernul a adoptat OUG 6/2010 în mod special pentru a anula efectul legii anti-drog, dar şi pentru a facilita lichidarea stocurilor de droguri uşoare de către comercianţi şi nu distrugerea lor imediată, aşa cum am cerut eu şi colegii mei. Ce vrea de fapt Traian Băsescu de la mine? Neoficial (transmis prin mesageri) - să tac şi să nu mai spun nimic despre legăturile sale şi ale Guvernului său cu afacerea drogurilor uşoare şi atunci îşi retrage acţiunea din instanţă. Oficial - suma de 100 lei cu titlu de daune morale pentru atingerea adusă dreptului la onoare şi reputaţie, precum şi plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces“, a declarat Surupăceanu. El a adăugat că din cauza acţiunilor Guvernului Boc şi a lipsei de reacţie a preşedintelui au existat persoane care au ajuns pe patul de spital, iar comercianţii au prosperat. „Când instituţii iresponsabile permit menţinerea în vânzare a drogurilor uşoare, când tinerii ajung în stare gravă la spital sau mor ca urmare a unui interes meschin sau a lipsei de decizie fermă în stoparea acestui fenomen, cred că acuzele festiviste ale preşedintelui nu fac decât să traducă o atitudine scârboasă la adresa României şi a cetăţenilor ei. O atitudine pe care nici cheltuielile de judecată şi, cu atât mai puţin, nici suta de lei la care speră domnia sa pentru a-i compensa daunele morale nu vor putea să o răscumpere“, a mai spus Surupăceanu.