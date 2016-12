Băsescu îndeamnă la revoltă populară

10:30:26 / 13 Februarie 2014

Satrapii

Cand am votat usl am crezut ca vom scapa de dictatura insa am vazut ca aplica masuri mai dure decit boc -la subventia de caldura masuri mai aspre ,vreti sa ne bagati cipuri si in creier ,banii pe care-i muncim vreti sa-i trecem prin banci sa imbogatim hotii prin comisioane,birurile cresc an de an , hotia cu acciza la benzina, taxe pe stalpi- cum sa nu iasa lumea in strada cand locuri de munca nu exista , violenta in societate ,furati cit puteti din avutia nationala -DNA nu mai poate fata la cite dosare de hoti are pe masa.Aratati un lucru bun facut pentru oameni de cand sunteti la putere. Ce sunteti voi adunatori de biruri pe care sa le impartiti intre voi.Aceasta taxa miseleasca pe benzina va duce la explozia tuturor preturilor.Asa vreti sa conduceti tara prin biruri si amenzi cat mai mari.Ce legimitate mai aveti in fata poporului cand din alesi in mod democratic v-ati trnasformat in satrapi.