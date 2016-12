Băsescu îşi asumă rezultatele guvernării USL?!

“CA LA METEO”... Traian Băsescu a ieşit, vineri, pe înserat, la televizor, într-un soi de conferinţă lungă cât o zi de post. Cheful lui de vorbă a fost transmis de mass-media dintr-o sală de la Cotroceni, de unde, cu beţigaşul în mână, şeful statului a încercat să demonstreze că el le ştie pe toate şi mai dă şi lecţii. Din păcate, preşedintele s-a dovedit a fi lovit de un soi de amnezie, greşind date, evenimente, perioade. A avut însă grijă să îl atace pe fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, să le mulţumească lui Boc, Ungureanu şi Ponta şi să ne spună, referindu-se la situaţia economică a României, că \"nava e la cheu, în port sigur\". Şi pentru că \"omul gras din sectorul bugetar trebuie să slăbească în continuare\", lui Băsescu i-a surâs ideea impozitării salariilor mari ale bugetarilor şi a spus că dacă Ponta poate să o facă, el îl va susţine. O avea legătură cu Săptămâna Patimilor?! “Lecţia” lui a fost analizată de jurnalişti şi analişti politici. Unele păreri l-au înfuriat pe Băsescu, care a sunat la una din televiziuni şi a făcut un circ în toată regula, acuzându-I pe un analist că nu citeşte nimic. E drept, rapoartele serviciilor de informaţii pe care le citeşte preşedintele nu sunt pentru toată lumea!

REALITATEA DIN TEREN Purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, este de părere că preşedintele Băsescu încearcă să-şi asume \"rezultatele guvernării USL\" şi bilanţul de un an de la intrarea la guvernare, precizând că PDL, susţinut de şeful statului, \"nu a ştiut decât să taie, să facă disponibilizări şi să ceară solidaritate din partea oamenilor\": \"S-a tăiat doar de la populaţie, în timp ce clientela politică a PDL a prosperat. Noi am demonstrat într-un an de zile că politica pe care a impus-o Băsescu prin Guvernul Boc a fost greşită, că lucrurile se puteau face şi altfel. Am păstrat echilibrele economice, am reuşit o ajustare fiscală, am atras noi investitori, crescând în acelaşi timp salariile şi dând înapoi banii pensionarilor\". Liberalii întăresc spusele lui Ivan, adăugând că bugetul pe care USL l-a construit pentru 2013 a fost gândit astfel încât să fie create premisele relansării şi creşterii economice. Ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu, a vorbit despre restabilirea nivelului salariilor de la nivelul anului 2010, recuperarea diferenţelor de contribuţii pentru pensionari, care au fost reţinute ilegal de către guvernarea Boc, despre ajutorul dat autorităţilor publice locale, dar şi despre măsurile luate pentru a fi colectaţi mai mulţi bani, pentru a putea fi alocate sume pentru proiectele de investiţii ale autorităţilor locale. Astea sunt motive suficiente, în opinia lui Chiţoiu, pentru ca USL să continue până în 2016. După această dată, PNL ar putea deveni unificatorul dreptei româneşti, ar putea participa singur şi câştiga alegerile parlamentare.

LAUDĂ-MĂ GURĂ… Dacă Băsescu s-a erijat în profesor, era aproape firesc să-şi dea cu părerea şi “pupila” Elena Udrea care s-a limitat însă la blog. Ea scrie că, datorită Guvernului Boc, România este astăzi asemenea unei familii care cheltuieşte cam tot atât cât produce, susţinând că responsabilitatea Cabinetului Ponta este de a nu cădea în capcana lui Tăriceanu din 2008. Şi urmează o înşiruire de date, plictisitoare pentru omul de rând, din care ar trebui să reiasă de fapt ce eforturi extraordinare a făcut Boc pentru a acoperi greşelile Guvernului PNL.