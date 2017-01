După ce, doi ani bătuţi pe muchie, s-a şters pe picioare cu Tăriceanu, preşedintele Traian Băsescu îşi caută preş nou cu clopoţei. De ce cu clopoţei? Ca să zdrăngăne frumos ori de cîte ori se va şterge el pe picioare în legislatura viitoare, ştiut fiind faptul că domniei sale îi plac jucărelele politice de statură mică, uşor de manevrat şi cu cheiţa pe dreapta. Sigur, să fie şi căpos, dar nu ca Tăriceanu, îndărătnic. Cînd spun căpos, a se înţelege cu capul tare, ca să aibă dumnealui unde să spargă toate oalele din campania prezidenţială. Conform ideologiei personale, cînd nu-i convine ceva, este gata să transforme Constituţia într-o simplă foaie de cort. Ca atare, arătîndu-şi muşchii la populaţie, a declanşat un nou scandal de pomină pe tema numirii viitorului prim ministru, care, după cum am consemnat mai sus, trebuie să întrunească toate condiţiile şi semnalmentele cerute de domnia sa. Într-un fel, alegătorii sînt luaţi la mişto, pentru că, indiferent de ceea ce votează, preşedintele acţionează tot după cum îl taie capul, dovadă încăpăţînarea cu care îşi susţine tezele personale în această privinţă! Cu alte cuvinte, chiar dacă o formaţiune sau o alianţă politică obţine un scor detaşat, nu are nicio şansă să-şi pună în fruntea Guvernului omul preferat, mai ales dacă nu corespunde normelor tehnice în vigoare pentru viitorul preş prezidenţial! Dacă în privinţa lui Geoană şi a lui Tăriceanu lucrurile sînt clare, mă surprinde reticienţa faţă de Theodor Stolojan, care nu mai este prezentat ca un candidat sigur la şefia viitorului Guvern! De altfel, într-o emisiune televizată, chiar Stolo în persoană era oarecum stînjenit pe acest subiect. El a evitat să dea un răspuns concret la întrebările generate de reacţiile contradictorii ale preşedintelui, care, în ultimele zile, a spus răspicat că Stolojan nu este singura soluţie din PD-L. E posibil ca Traian Băsescu să fi realizat că bătrînul Stolo nu o să accepte rolul preşului prezidenţial şi, în acest fel, să se repete povestea cu Tăriceanu, care l-a mai şi căpăcit din cînd în cînd! Poate că, după ce a plîns parşiv pe umărul său şi a schimbat macazul prezidenţial în urmă cu patru ani, vrea să-l protejeze şi să nu-l expună radiaţiilor emise de criza economică ce s-ar putea să ne afecteze serios în 2009. Sînt simple supoziţii, pentru că, în realitate, Traian Băsescu se gîndeşte numai la pielea lui şi cum să sară cît mai repede pîrleazul pentru un nou mandat la Cotroceni. Sigur, dacă şi-ar fi văzut sacii în căruţă, i-ar fi compromis, cu dragă inimă, pe cei care nu vor să stea preş în faţa sa. În condiţiile marilor probleme sociale cu care România se confruntă, închiderea mai multor fabrici şi uzine, creşterea şomajului, etc. i-ar fi mult mai comod să dea vina pe Geoană sau Tăriceanu pentru toate relele din ţara asta! Ce te faci însă, mister prezident, că 2009 este anul tău electoral şi, fără un partid în spate, unul ca PD-L, de pildă, cu activişti-trompetă, s-ar putea să dai chix! Grijuliu cu soarta sa de la Cotroceni, Băsescu, doctor în ştiinţa scandalurilor politice, a pus în scenă parodia cu noua lovitură de stat, lovitură care ar avea ca principală ţintă suspendarea sa din funcţie! Pînă acum, scenariul corespunde cu obiectivele sale de viitor. A reuşit să se victimizeze din nou, el fiind martirul, iar ceilalţi, “trădătorii şi mişeii”. Le-a tăiat cheful românilor de a mai vota, pentru că, oricum, viitorul prim ministru se află în jobenul său cu insignă! După cum îi place la nebunie, a băgat din nou fitile printre politicieni, vehiculînd tot felul de nume pe post de favoriţi detaşaţi la postul de prim ministru. Un exemplu elocvent - Cristian Diaconescu, pomenit pe o listă oarecare cu scopul de a face deranj în PSD, numai că nu toţi pun botul la glumele proaste ale prezidentului! S-au deschis perspective noi în materie de circ electoral, în sensul că s-ar putea să mergem la vot pînă se stabileşte configuraţia politică finală în măsură să-i livreze preşedintelui mult doritul prim ministru preş. În privinţa alegerilor parlamentare, dă verdicte peste capul electoratului. Cu scopul de a scoate PD-L în faţă, face apologia populistă a corupţiei şi ne consiliază cum şi pe cine să votăm în cazul celor bănuiţi că ar fi încălcat legea. Şi, desigur, bate darabana pe tema loviturii de stat…