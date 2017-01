Băsescu îşi motivează antepronunţarea la alegerile de la CSM prin… neştiinţă, dar cu zîmbetul pe buze

Preşedintele Traian Băsescu a participat, joi, la prezentarea bilanţului pe 2006 al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar în cadrul discursului său i-a urat succes lui Anton Pandrea, în competiţia pentru funcţia de preşedinte al Consiliului: "Sper că vom avea o candidatură acceptată de toată lumea. Ştiu că şi domnul Pandrea (n.r. - Anton Pandrea, preşedintele Secţiei Penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) va candida şi îi doresc succes în alegeri", li s-a adresat Băsescu membrilor CSM prezenţi la şedinţă. În mod normal, preşedintele nu trebuia să ştie de existenţa candidaturii acestuia, întrucît Pandrea şi-a anunţat intenţia abia în timpul şedinţei. Intervenţia preşedintelui Băsescu a provocat comentarii dure în presă, precum şi critici din partea unor lideri politici sau ai societăţii civile. Renate Weber, fostul consilier pe probleme juridice al preşedintelui a declarat, joi, că “CSM ar fi avut cel puţin încă o candidatură pentru şefie, dacă nu chiar un alt preşedinte, în cazul în care preşedintele Băsescu, cel care a prezidat şedinţa, nu i-ar fi urat success lui Anton Pandrea”. Ieri, reacţiile au continuat. Printr-un comunicat de presă, Consiliul Director al Ligii Apărării Drepturilor Omului (LADO) atrage atenţia că Traian Băsescu nu trebuia să-şi exprime în niciun fel părerea în legătură cu alegerile de la CSM. Consiliul Director al LADO califică drept "un lucru puţin obişnuit" faptul că magistratul menţionat de Băsescu a fost ales cu unanimitate de voturi în funcţia de preşedinte al CSM. "Nu avem încredere în coincidenţe", susţin reprezentanţii LADO. "Apreciem că alegerile trebuiau lăsate să se desfăşoare în afara exprimării oricărei opinii prezidenţiale, nici în glumă, nici în serios", mai spun reprezentanţii LADO, care consideră că "rigoarea instituţiei prezidenţiale impune un comportament reţinut, mai ales în situaţiile în care miza este atât de mare ca aceea a alegerilor în CSM, organismul pe care cetăţenii îl doresc a se afla doar în slujba intereselor legii şi ale democraţiei, fără influenţe exterioare de orice natură".

Băsescu a recunoscut ieri, într-o conferinţă de presă, că a greşit cînd s-a antepronunţat în legătură cu alegerea lui Pandrea la şefia CSM. El a susţinut însă că a greşit fiindcă nu cunoştea exact procedurile. "Regret în mod sincer evenimentul care a dat loc la atîtea interpretări. Eu ştiam un singur lucru, era o oarecare alertă. Acum intru într-o chestiune care nu trebuia făcută publică, dar eu v-o spun: cu o seară înainte, ştiind că vin să prezidez şedinţa de bilanţ a CSM am fost informat că nimeni nu vrea să candideze la funcţia de preşedinte, ceea ce era extrem de neplăcut pentru noi, să ajungem la momentul schimbării de mandat să nu existe niciun candidat. Cînd am ajuns la CSM, mi-a spus preşedintele CSM că vrea Pandrea să candideze. În mod cinstit, nu aveam habar care este backgroundul alegerii, dar în mod cert ştiam că unul dintre membrii CSM trebuie să fie ales preşedinte şi că, din principiu, acesta trebuie să fie un judecător şi nu un procuror", a declarat Băsescu. El a adăugat că i-a urat succes acestuia fără să analizeze efectele publice ale gestului său, deoarece se simţea "uşurat” că nu va trece şedinţa fără desemnarea preşedintelui CSM. „N-aş vrea să mai continuu, pentru că a fost o eroare pe care am făcut-o şi nu ştiam nici regulamentul, că se pot depune candidaturi pînă în momentul organizării votului. Am greşit-o, am greşit-o, acum nu mai pot trage înapoi, ce să-i fac?”, a completat Băsescu. Să fie vorba doar de… neştiinţă, aşa cum susţine şeful statului? Chiar dacă ar fi aşa, situaţia este deosebit de gravă din moment ce niciun cetăţean al României nu este absolvit de vină atunci cînd îl ia în braţe pe…”Nu ştiu!”. Iar dacă acesta este motivul invocat de preşedintele ţării atunci cînd face gafe de proporţii, care se pot interpreta în fel şi chip, după cum singur recunoaşte, şi care au repercusiuni deosebit de grave asupra României şi a tuturor locuitorilor săi, n-ar trebui să se întrebe şi românii, la fel ca şi Băsescu, ce e de făcut?.