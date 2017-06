Băsescu își recunoaște păcatele!

După ce procurorii au început să-i bată pe la ușă, fostul președinte al României Traian Băsescu și-a dat seama că a creat un sistem opresiv, care îl devorează inclusiv pe el. Prezent marți la dezbaterile din Comisia juridică a Senatului privind Legea graţierii, Băsescu, actualmente senator, a spus că justiţia din România are acum un caracter punitiv exagerat. „Decizia-pilot a CEDO (care a avertizat România că trebuie să revolve problema din închisori în maximum șase luni, n.r.) trebuie să ne îndrepte către schimbarea modului de a face justiţie, să trecem la o justiţie restaurativă. Justiţia punitivă vizează încarcerarea oamenilor şi nu rezolvarea problemelor cu societatea. Ce faci după ce cineva a stat cinci ani în penitenciare? Nu mai are familie, nu mai are cine îngriji copiii întotdeauna, e un om distrus. Ăsta e adevărul, dacă îl suportă procuratura. Am făcut o maşinărie de distrus oameni, nu de recuperare a lor pentru societate. Votul e la comisie, dar eu rămân cu conştiinţa împăcată că am spus”, a spus Băsescu. Amintim că, recent, Băsescu a propus grațierea în întregime a pedepselor de până la 10 ani, inclusiv.