“Băsescu, la fel de rău ca Ceauşescu”

Îndrăgita actriţă Draga Olteanu Matei a declarat, miercuri seară, într-o emisiune televizată, că nu l-a votat niciodată pe Traian Băsescu pentru că îl consideră un om rău, la fel cum era şi Nicolae Ceauşescu. Ea a arătat că are \"o încredere foarte mare în cei de la Curtea Constituţională”, considerând că sunt “nişte oameni serioşi”. După ce a spus că Băsescu va pleca de la Cotroceni, artista s-a destăinuit jurnaliştilor că ar fi decepţionată dacă nu s-ar împlini ce a prevestit: “Pentru că în \'77 am prevestit cutremurul şi în \'89 am prevestit că o să cadă nea Nicu (Nicolae Ceauşescu - n.r.).\" Actriţa a susţinut că s-a săturat de Băsescu şi măsurile pe care le-a luat acesta, cât timp a fost preşedinte, n-a făcut altceva decât să înrăutăţească situaţia ţării. Amintim că înaintea referendumului privind demiterea preşedintelui, Draga Olteanu Matei spunea că ar vota \"cu patru mâini\", dacă ar putea, pentru înlocuirea lui Traian Băsescu.