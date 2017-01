Băsescu, la Şcoala de vară a democraţilor de la Costineşti?!

Tinerii democraţi, interesaţi mai mult de poze cu preşedintele, decît de discursul acestuia

Cea de-a doua zi a şcolii de vară a tinerilor democraţi a fost deschisă ieri dimineaţă de ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, care a evidenţiat nevoia ca PD să se comporte tot timpul ca în campanie electorală. Blaga a reluat, în discursul rostit în faţa tinerilor democraţi, şi tema anticipatelor, abordată, în prima zi de seminarii de la şcoala de vară PD, de către preşedintele executiv al partidului, Adriean Videanu, şi vicepreşedintele Sorin Frunzăverde. „Oricine nu are majoritatea în Parlament trebuie să plece! Protocolul Alianţei este excepţional. Nu avem ce să mai negociem la el şi de aceea nu am înţeles înverşunarea colegilor care au reacţionat vehement atunci cînd colegul meu Adriean Videanu a spus că ar trebui să avem un premier PD. Protocolul spune foarte clar: cine are un parlamentar în plus pune primul ministru”, a declarat Blaga.

Programul de ieri al seminariilor a fost dat peste cap de vizita lui Traian Băsescu, care a ţinut să fie alături de tinerii partidului care l-a propulsat către preşedinţie. Întrebat de reporteri care este motivul pentru care a sosit la lucrările şcolii de vară PD de la Costineşti, Băsescu a răspuns rîzînd: „Pentru că am fost invitat... hă hă hă!”. Preşedintele şi-a întîrziat puţin discursul pentru a savura o cafea înainte de a intra în sala de conferinţe. Deşi primit cu aplauze furtunoase, el a reuşit, pînă la urmă, să-şi plictisească auditoriul. Tinerii democraţi din ultimele rînduri ale sălii de conferinţe erau atît de pătrunşi de vorbele de duh ale ex-preşedintelui PD încît s-au apucat fie să vorbească la telefoanele mobile, fie să se joace pe acestea. Unii mai povesteau cîte o întîmplare amuzantă ca să mai treacă timpul în timp ce vorbea preşedintele, iar cîteva domnişoare îşi rearanjau obsesiv podoaba capilară, semn clar de „interes”... Tinerii au fost însă mult mai receptivi la „programul artistic” post-declaraţii, îmbulzindu-se ca la circ pentru a se imortaliza pe aparatele digitale care mai de care mai fistichii în prezenţa exuberantului şef de stat. De „pozele de familie” nu au scăpat nici ceilalţi demnitari democraţi prezenţi la manifestare. Pe post de „obiectiv turistic”, ministrul Blaga a prezentat mai mult interes pentru tineri decît în calitate de ministru al administraţiei.

“Ambiguitatea va crea tot timpul probleme la nivelul relaţiei dintre puterile democratice”

Discursul preşedintelui, atît de plictisitor pentru unii tineri democraţi, a fost axat în principal pe tema „dosariadei”. Băsescu a reiterat ideea că desecretizarea dosarelor securităţii este necesară şi că persoanele publice care au colaborat cu structurile securităţii au două variante, ca un minim act de decenţă: fie îşi publică dosarele de securitate şi acceptă urmările pe care le va avea acest fapt în viaţa lor publică, fie se retrag din viaţa publică şi îşi păstrează dreptul de a nu face public dosarul. Băsescu a afirmat, de asemenea, că va cere desecretizarea arhivelor Comitetului Central al PCR, considerînd că dosarele de acolo conţin dosare de personal ale multor persoane. O altă temă abordată de preşedinte în discursul său a vizat modificarea Constituţiei. „Sînt cîteva lucruri care sînt neclare. Faptul că nu am reuşit să aşez partidele la masă pentru a se clarifica Constituţia este un mare regret şi puteţi pune acest fapt la capitolul eşecuri prezidenţiale pentru că mie-mi revine sarcina să conving partidele să se aşeze la masă”, a declarat preşedintele, care a adăugat: „Constituţia crează ambiguităţi în relaţia preşedinte - Guvern şi preşedinte - Parlament. Trebuie să se adopte o soluţie clară. Ori preşedintele este ales de Parlament şi are atribuţii simbolice, ori este ales prin vot direct şi cu capacitatea de a răspunde încrederii publice. Nu vreau să exprim o opţiune, dar trebuie să optăm. Acum sîntem într-un amestec care nu responsabilizează nici preşedintele, nici executivul. Ambiguitatea va crea tot timpul probleme la nivelul relaţiei dintre puterile democratice”.

Băsescu, invitat la Şcoala de vară a TSD, pentru a-şi dovedi echidistanţa politică

Prezenţa lui Traian Băsescu la Şcoala de vară a PD de la Costineşti a fost taxată de politiceni. Deputatul George Scutaru, membru în Comitetul Executiv al PNL, a declarat în acest sens că şeful statului este "liber să-şi facă agenda cum doreşte", însă ar trebui să ţină seama de "echidistanţa politică". "Cred că ar trebui să-şi aducă aminte că e preşedintele tuturor românilor şi să nu mai trateze preferenţial o formaţiune politică", a adăugat Scutaru. La rîndul său, conducerea PSD a decis, vineri, să îl invite pe Traian Băsescu la Şcoala de Vară a TSD, care se va desfăşura săptămîna viitoare, pentru ca acesta să îşi dovedescă echidistanţa politică. Purtătorul de cuvînt al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat că prezenţa lui Băsescu la Şcoala de Vară a PD este “la limita legii, a Constituţiei”. “Dacă vrea să dovedească într-adevăr că nu are parti-pris-uri politice, (…)dacă se consideră distanţat de toate partidele, atunci să îl invităm şi la o reuniune a opoziţiei, să dovedească într-adevăr că este egal disponibil faţă de toate partidele politice”, a declarat Diaconescu.