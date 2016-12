Băsescu, la taifas cu liderii Puterii

DISCUŢII LA COTROCENI În timp ce mii de români din mai multe judeţe ale ţării sunt îngropaţi, la propriu, în zăpadă, iar alţii mor degeraţi, preşedintele României a avut chef, ieri, după ce s-a relaxat în weekend la Predeal, de o şuetă la Palatul Cotroceni. El a mimat o serie de consultări cu partidele politice, cu privire la dialogul dintre partide şi funcţionarea Legislativului, precum şi despre „perspectivele ratificării de către România a Tratatului de stabilitate în Uniunea Economică şi Monetară”, subiect care ar putea intra în vigoare în 2013. Evident, primii care au răspuns prezent la chemarea mentorului au fost liderii PDL, UDMR şi UNPR. După ieşirea de la consultări, liderul PDL a spus că partidul său, ca de altfel şi celelalte formaţiuni din Coaliţia de guvernare, susţine semnarea acestui tratat de către România şi ratificarea lui de către Parlament. „Poziţia noastră a fost ca în cadrul coaliţiei să semnăm acest acord, pentru că este vorba de interesul naţional”, a declarat Boc. Totodată, Boc a ţinut să precizeze că va exista un protocol pe care Coaliţia de guvernare îl va propune Opoziţiei pentru deblocarea situaţiei politice, care va porni de la tratatul de responsabilitate bugetară - pactul fiscal din UE - şi care poate fi extins la alte teme. „Mingea va fi în terenul lor din momentul în care vom semna acest protocol”, a completat fostul premier.

USL A REFUZAT Dacă cei din Coaliţie s-au dat în vânt după o şuetă cu preşedintele pe două teme care puteau fi uşor amânate în condiţiile grele prin care trec zeci, poate chiar sute de mii de oameni din ţară, reprezentanţii Opoziţiei au refuzat să meargă la consultările de la Cotroceni. În acest sens, preşedintele PNL, Crin Antonescu, co-preşedintele USL, a afirmat că, în acest moment, pentru Opoziţie este mai importantă situaţia critică din ţară, generată de ninsorile abundente. „Avem o agendă diferită de a preşedintelui. Nu subiectele propuse de preşedinte sunt pentru noi subiecte de agendă, ci aceste mari dificultăţi prin care foarte mulţi concetăţeni ai noştri trec”, a afirmat Antonescu, care a adăugat că, la ultima întâlnire, atitudinea preşedintelui a fost inacceptabilă: „Atitudinea, cel puţin la ultima rundă, cea generată de căderea Guvernului Boc, a fost una inacceptabilă din partea preşedintelui. Am discutat degeaba, o simplă formalitate. Nu am fost informaţi nici măcar cu numele celui pe care intenţiona să-l desemneze ca premier”. În plus, liderul liberal a afirmat că, de fiecare dată, „consultările” cu preşedintele Băsescu sunt formale, „pentru că părerile Opoziţiei nu sunt luate în seamă”. „Ca atare, nu vedem de ce ar trebui să purtăm în continuare discuţii pur formale cu preşedintele”, a concluzionat Antonescu.