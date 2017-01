Băsescu le-a stat în gît studenţilor constănţeni

Deschiderea noului an universitar 2008-2009 la Universitatea “Ovidius” i-a dezamăgit pe mulţi studenţi, nevoiţi să asiste la discursul şefului statului. Tinerii s-au adunat la noul Campus (care va adăposti Facultăţile de Medicină şi de Biologie) în număr mult mai mic, comparativ cu alţi ani. Cel mult o mie de studenţi şi cîţiva profesori au luat parte la manifestare, mai mult sau mai puţin interesaţi. Dacă profesorii, din respect în primul rînd pentru ei, au încercat să fie atenţi pe parcursul acţiunii şi să nu discute prea mult, mulţi studenţi prezenţi au demonstrat de la bun început că nu prea au ce face la deschiderea noului an şi că şeful statului este mai mult decît plictisitor. “Cine l-a adus pe ăsta aici? Nu înţeleg, de ce să vină preşedintele la campusul nostru? Pentru ce? Vechile bla bla-uri şi nimic mai mult”, spune un student, în timp ce Traian Băsescu îşi susţinea discursul. Un altul vorbea la telefon cît îl ţinea gura, însă pe nimeni nu deranja acest lucru. Şi asta pentru că nimeni nu asculta vorbele preşedintelui. “Şi dacă vorbeşte Băsescu, ce? Nu mă interesează ce zice. Să termine naibii mai repede să mergem să ne luăm orarul”, spune un alt student, atunci cînd a fost întrebat dacă este interesat de discursul susţinut de Băsescu. Alţi tineri îşi tot prezentau melodiile noilor telefoane mobile. Şi totuşi erau şi colegi ceva mai interesaţi, cel puţin la prima vedere. Este adevărat că ascultau atenţi, însă comentau fiecare cuvînt al oficialului: “Este artist la palavre, dar noi după ce terminăm facultatea asta măreaţă ce facem? Ce ne oferă el? Rămînem cu speranţa. Mai bine emigrăm în Canada, unde o să avem bani de bani!”. În discursul său, şeful statului a recunoscut că sistemul de educaţie din România nu reuşeşte să impună niciuna din universităţi în primele cinci din lume şi nici măcar în primele o sută din Europa, deşi alte ţări vecine care au pornit de la acelaşi nivel au cîte două-trei universităţi în top. “Bine că recunoaşte că sîntem la pămînt. Sînt experţi cu toţii la vorbe. Concret, să ne spună concret ceva. Avem burse de mizerie. Asta de ce nu ne zice? Să trăiască Băsescu o lună de zile cu bursa noastră să vedem ce face mai întîi cu ea, cînd o carte costă mai mult decît bursa”, spune un alt student. Unii au preferat să plece de la întîlnire chiar în timpul discursului, să-şi caute colegii sau să meargă într-un bar: “Credeam că e mai interesant. La anul nu mai venim la nicio deschidere… ”. De altfel, mulţi studenţi de la “Ovidius” au preferat să stea acasă, să nu vină la marea deschidere la care îşi anunţase prezenţa, din timp, şeful statului. Chiar dacă numărul tinerilor prezenţi la festivitate a fost mic, rectorul Universităţii “Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină, a afirmat că la deschiderea anului universitar au participat aproximativ 5.000 de studenţi (!?): “Am văzut că platforma era plină şi am văzut studenţi şi în parc, deci cred că numărul de studenţi prezenţi a fost de circa 5.000. Este posibil să fi fost mai puţini, însă nu cu mult”. Mulţi, puţini, sub protecţia anonimatului, unii tineri au spus că au fost ameninţaţi de oameni ai Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) să nu care cumva să tulbure discursul preşedintelui Băsescu sau să-l fluiere ori huiduie, întrucît vor fi acuzaţi de huliganism şi tîrîţi prin tribunale. Şi primarul Radu Mazăre a declarat ieri, la deschiderea de la Şaguna, că i s-au adus la cunoştinţă informaţii conform cărora, în urmă cu două zile, reprezentanţi ai SPP au venit la Universitate şi i-au ameninţat pe studenţi că vor avea mari probleme dacă vor huidui în timpul discursului oficialului. Studenţii n-au huiduit, n-au avut voie să se manifeste zgomotos, aşa că... l-au tratat pe preşedinte cu... fundul.