“Băsescu lucrează la dezbinarea PSD şi PNL”

Analistul politic Dan Pavel a declarat, ieri, pentru o agenţie de ştiri, că “încercarea lui Traian Băsescu de a atrage PNL la guvernare, dar şi lideri ai PSD, gen Marian Sârbu, este menită să bage zânzanie în interiorul celor două partide”. În opinia acestuia, şeful statului “l-a numit premier pe Emil Boc tocmai pentru a transmite că el are întotdeauna dreptate. Ştie că avantajul politic se poate întoarce pe viitor, împotriva sa, de aceea lucrează la dezbinarea adversarilor, PSD şi PNL”. Totodată, el este convins că PSD se află acum în postura PNL, exact în momentul în care Băsescu a încercat să spargă partidul: “Traian Băsescu are nişte cârlige în interiorul PSD şi, din când în când, trage cu plăcere de ele. Astfel, îi ştirbeşte autoritatea lui Mircea Geoană, loveşte în Marian Vanghelie şi se foloseşte de Miron Mitrea şi de Grupul de la Cluj”. (A.M.)