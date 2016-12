„Băsescu, manelistul numărul unu al ţării”

Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, a susţinut, ieri, într-o declaraţie politică făcută în plen, că preşedintele Traian Băsescu a reuşit să manelizeze politica românească şi că dă dovadă de un stil „manelist” de a conduce ţara. „În mandatul său am asistat la prea multe episoade care ne dovedesc manelizarea politicii de către Băsescu - de la relaţia preşedintelui cu un cap al lumii interlope, la discursul Elenei Udrea la Academia Română, de la promovarea fără perdea a clientelei politice, la jignirea adversarilor politici, la certuri, conflicte, râsete mefistotelice. Nu sunt toate acestea un stil manelist de a conduce ţara?”, a spus el. Haşotti a opinat, în declaraţia sa, că preşedintele ar trebui să audieze zilnic „Aria calomniei” de Rossini. „Are oare Traian Băsescu gusturi muzicale diferite de Elena Udrea, care mărturisea, cu inocenţa ei caracteristică, că ascultă manele cu plăcere? Nu e treaba noastră. Totuşi, eu îmi permit să îl bag şi pe Traian Băsescu în marea masă a populaţiei, că doar nu eu am dansat pe acest stil muzical în restaurante dându-mă popular şi populist în faţa camerelor de luat vederi. Ce a spus Traian Băsescu despre stilurile muzicale ale poporului român este un lucru trist, însă nu este adevărat”, a adăugat liderul senatorilor liberali. Preşedintele Traian Băsescu a declarat, săptămâna trecută, la prezentarea unui raport privind situaţia romilor, că aceştia nu sunt respinşi de societate şi a menţionat că mulţi români apreciază obiceiurile, cântece şi soliştii acestei etnii, el dându-l ca exemplu pe Adi Minune. Declaraţia şefului statului a stârnit un val de reacţii. Mai mulţi muzicieni, precum Mircea Baniciu, Mihai Trăistariu, Paula Seling şi Artanu au fost de părere că publicul manelelor are într-adevăr o pondere mare, însă nu sunt de acord cu aprecierea lui Traian Băsescu că 99% dintre români apreciază manelele.