„Băsescu minte, România nu a ieşit din criză”

Declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu de duminică seara cu privire la starea naţiunii l-au iritat pe preşedintele social democraţilor, Victor Ponta, care a spus că afirmaţiile şefului statului sunt „mincinoase”, deoarece România nu a ieşit din criză. Anunţul făcut de Băsescu a fost catalogat de Ponta drept „o perpetuare” a unei minciuni, care nu mai are nici măcar un efect psihologic, ci creează şi mai mult pesimism. „Vrem să dăm un semnal către şomerii din această ţară, către pensionarii din această ţară că, din păcate, Traian Băsescu minte din nou. Nu am ieşit din criză, nu am ieşit din recesiune economică, dar se poate face acest lucru cu un alt guvern şi cu un alt fel de a conduce treburile ţării”, a afirmat Ponta. Traian Băsescu declarase, duminică seară, la Cotroceni, că România nu va mai trage ultima tranşă de la FMI, de un miliard de euro, dată fiind evoluţia economică, precizând că va fi trasă doar tranşa de la UE. Pe de altă parte, liderul social democrat a spus că, de fapt, anunţul făcut de preşedintele Traian Băsescu referitor la faptul că România va avea un acord de precauţie, de cinci miliarde de euro, echivalează cu faptul că România va depinde în continuare de împrumuturi. Ponta l-a atacat pe Traian Băsescu şi în ceea ce priveşte lupta anticorupţie. El a spus că lupta anticorupţie cu „celebrele ţepe din 2004” s-a oprit lângă Gabriel Oprea, Ponta adăugând că, în momentul în care Uniunea va veni la guvernare, prin votul oamenilor, se vor ocupa de dosarele „Mihăileanu, Flota, ale lui Flutur şi Gheorghe Falcă”, deoarece au de gând să oprească „corupţia de partid”. De asemenea, preşedintele PSD, Victor Ponta, a mai spus că nu are cunoştinţă de termenul de 25 martie avansat de liderul conservator Dan Voiculescu pentru suspendarea preşedintelui Traian Băsescu din funcţie. Întrebat dacă, în schimb, PSD, PNL şi PC au vreun plan de pregătire a suspendării, Ponta a răspuns: „Dacă domnul Băsescu încalcă Constituţia, avem acest instrument constituţional”. Preşedintele PSD a precizat că nici el, nici partidul nu vor avea niciun fel de colaborare cu Traian Băsescu. În fine, Victor Ponta este de părere că parlamentarii care trădează trebuie să îşi piardă mandatul şi s-a declarat nemulţumit de faptul că mulţi au trecut de partea preşedintelui Băsescu pentru „funcţii, bani” sau pentru că aveau dosare.