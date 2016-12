Băsescu ne angajează în proiecte nedorite de alţii

Proiectul Comisiei Europene care prevede consolidarea la nivelul Băncii Centrale Europene (BCE) a responsabilităţii de supraveghere pentru circa 6.000 de bănci din zona euro a provocat discuţii aprinse între miniştrii europeni de Finanţe, în Cipru, la sfârşitul săptămânii trecute. Unul dintre punctele de fricţiune este legătura dintre cele 17 state membre în zona euro şi cele zece din afara uniunii monetare, întrucât cele din urmă ar fi private de dreptul de vot în viitorul consiliu de supraveghere al BCE. Ministrul polonez de Finanţe, Jacek Rostowski, a dovedit că are coloană vertebrală şi a transmis Comisiei Europene că nu este de acord cu proiectul ei, pentru că Polonia nu are drept de vot în Banca Centrală Europeană (BCE). În România, Traian Băsescu s-a pronunţat deja în favoarea unui astfel de proiect, fără să consulte pe nimeni. Mai mult, el a mers şi la Bruxelles, ca să-i dea asigurări preşedintelui Comisiei Europene (CE) José Manuel Durão Barroso, că noi am fi total de acord cu această uniune în care ţara noastră nu ar avea drept de vot şi doar ar trebui să se supună deciziilor luate de alţii. Practic, România nu ar avea de ce să participe la o uniune bancară a zonei euro din moment ce nici nu îndeplineşte criteriile de aderare şi nici situaţia monedei unice nu este una strălucită pentru moment. În timp ce noi ne aplecăm în faţa CE, polonezii au dovedit că au fost concepuţi să stea în picioare cu capul sus, în timp ce… alţii renunţă la coloană ca să se poată apleca. A avea coloană vertebrală înseamnă să ai demnitate şi integritate, nu e ceva ce ţine de naţionalitate. Dar asta e pentru alţii, nu pentru noi!