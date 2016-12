Băsescu, nemulțumit de vila din strada Gogol

10:36:37 / 10 Iunie 2015

La Aiud i-ar sta rau?

Acest om este bolnav,are sindromul puterii excesive si nu se simte bine atunci cand nu mai este bagat in seama.Cine-i stopeaza dosarele? Persoanele recunoscatoare pentru numirea pe functii pe criterii politice?Am inteles ca vrea si garaj si un apartament de lux.Ce mai vrea?Domnilor,doamnelor din presa l-ati intrebat daca are loc de veci? Poate vrea sa il faca tot guvernul Romaniei din bani publici.Cine-i da peste nas acestui mojic?Auzi,vrea apartamentul nr.1 din strada M.Eminescu.De cate semnaturi este nevoie sa initiem un proiect de lege pentru abrogarea legii care da dreptul fostilor sefi de stat la o locuinta?Dar nu are locuinta in Mihaileanu? Ce mai vrea acest om? Sa-i dam un vapor pentru a pleca pe mare. Poate asa se reface.Santa Klaus are 3 variante de reactie:-1.sa taca.2.sa scrie pe facebook.-3.sa trimita mascatii la Scrovistea si sa-l scoata din palat pe marinar dupa care sa iasa la tv. pentru a tine un discurs.Bravos natiune!La asa vot asa boicot!