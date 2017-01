Băsescu nu crede că împrumutul de la FMI va majora cota unică sau TVA

Preşedintele Traian Băsescu şi-a început săptămîna printr-un discurs lung şi plicticos, a continuat cu un interviu în care a încercat să dea de pămînt cu toţi posibilii săi candidaţi la Preşedinţie, dar nu s-a oprit aici. Şeful statului a declarat, ieri, la postul naţional de radio, că nici el, la fel ca alţi politicieni, nu şi-ar fi dorit să avem nevoie de un acord cu Fondului Monetar Internaţional (FMI), menţionînd, pe de altă parte, că, spre deosebire de anii \'90, în prezent se vorbeşte de un împrumut “de ordinul miliardelor”. Şeful statului a arătat că Guvernul fusese avertizat, în august 2008, printr-o scrisoare semnată de comisarul european Joaquin Almunia, în legătură cu modul de gestionare a bugetului, de natură să influenţeze negativ deficitul bugetar. El a adăugat că, dată fiind avertizarea, fostul Guvern nu are, în pofida “atitudinii fostului ministru de Finanţe şi a fostului premier, care păreau că nu ştiu să gestioneze bugetul”, nicio scuză pentru faptul că ţara noastră are probleme cu procedura CE legată de deficitul bugetar. Băsescu a menţionat că România nu este singura ţară UE cu probleme de deficit, adăugînd însă că, spre deosebire de celelalte state, ţara noastră este atenţionată nu din cauze economice, ci pentru că a făcut risipă. Băsescu a mai spus că România nu va negocia tranşele de împrumut cu FMI, ci le va anunţa, pentru că “dacă nu poţi să iei banii dintr-un împrumut cînd ai nevoie de ei, mai bine te lipseşti de el”. Pe de altă parte, el a adăugat că nu întrevede o cerere a Fondului ca autorităţile să renunţe la cota unică sau să crească TVA. Băsescu a spus că nu crede că acum este momentul pentru creşterea taxelor. Aseară, într-o emisiune televizată, şeful statului l-a lăudat pe fostul ministru PSD al Finanţelor, Mihai Tănăsescu: “Un ministru de Finanţe responsabil a fost Mihai Tănăsescu. Acesta a lăsat, în an electoral, un deficit bugetar de 1,53% din PIB. În an electoral, cînd PSD-ul voia să cîştige cu orice preţ, Tănăsescu a lăsat un deficit de doar 1,53% din PIB, cînd PIB-ul nostru era de 40-50 de miliarde de euro, nici jumătate din cît este acum”. În schimb, şeful statului a criticat Guvernul Tăriceanu: “Pun pe seama Guvernului Tăriceanu fragilitatea cu care România a intrat în această criză, pentru că a risipit banii”. Mihai Tănăsescu, ministru al Finanţelor în Guvernul Năstase, este, în prezent, reprezentant al României la FMI. Fostul premier, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, în replică la afirmaţiile preşedintelui, că nu-şi aminteşte ca Joaquin Almunia să-i fi scris ministrului liberal Varujan Vosganian o scrisoare despre deficitul bugetar, menţionînd că CE nu a făcut asemenea estimări, ci doar în legătură cu efectul majorărilor salariale, contrazicîndu-l astfel pe Băsescu.