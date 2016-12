Băsescu: „Nu puteţi să fiţi urmaşii mei dacă nu câştigaţi”

12:37:15 / 24 Martie 2014

Putina recunostinta !

Lumea intreaga e uluita de modernizarea uriasa a Romaniei sub regimul Base-Boc. Nici o tara fosta comunista nu a ajuns la un asemenea nivel de maretie si prosperitate ca a Romaniei. Avem un presedinte genial,nu suntem in stare sa pretuim asta.Iar EBA se vede de acum ca va fi mentionata in istorie ca o mare personalitate a culturii,un alt geniu neinteles.