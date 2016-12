Băsescu o chinuie pe Elena ca să vadă cît mai valorează numele său

Vicepreşedintele PNL Norica Nicolai, candidat la alegerile europarlamentare, a declarat, ieri, că şeful statului “face un experiment electoral” cu propriul său copil, Elena, pe care” o chinuie ca să vadă cît mai valorează în România numele Băsescu”: “E greu pentru ea, săraca, să înveţe pe dinafară nişte lucruri pe care le spune papagaleşte. Chiar am rămas neplăcut impresionată cînd am văzut că (Elena Băsescu-n.r.) a refuzat să meargă într-o emisiune televizată cu celălalt candidat independent, Paul Abraham”. În ceea ce priveşte campania mezinei lui Băsescu, Nicolai a declarat, ironic, că, probabil, aceasta este finanţată de sora sa, Ioana, din “vînzările anterioare”: “Cînd partidele sînt la guvernare, 70-80% din campanie este suportată din bani publici, este părerea mea. În cazul Elenei Băsescu, cred că dă bani soră-sa, din vînzări anterioare. Sînt convinsă că această campanie (a Elenei Băsescu-n.r) se face pe banii PD-L şi poate că o mai ajută şi angajatorul, Luxten. Nu plăteşte ca să se pună pe stîlpi şi, probabil, celelalte sume de bani sînt primite de la partid şi de la sponsori privaţi. Eu nu vreau să cred că a plecat d-l preşedinte Băsescu în Grecia după bani”. Norica a apreciat că Elena Băsescu are “categoric” şanse să ajungă europarlamentar, mai ales că toate secţiile de votare “au normă de cîte zece voturi pentru EBA”. Liderul PNL a mai declarat că există o “strategie” la care lucrează un grup format din oameni din diverse partide şi foşti ofiţeri de informaţii, care se ocupă de colectarea de informaţii compromiţătoare despre parlamentari. Norica Nicolai a comentat astfel difuzarea în presă unor imagini cu conţinut explicit sexual în care ar apărea colegul său de partid, Paul Păcuraru, fost ministru al Muncii. Potrivit acesteia, se ştie de unde vin toate mesajele, întrucît tehnic este posibil acest lucru. “Dacă DNA a dat faliment în materie de imagine publică, o să înceapă pînă la toamnă să vedem cine cu cine, unde, cînd, tot felul de lucruri din acestea compromiţătoare, că unii sînt homosexuali şi alţii cine ştie ce mai fac. Avem formula aceasta de tabloid fiindcă lumea e curioasă”, a spus Norica. Liderul PNL a afirmat că pînă acum se discuta doar de hoţi: “Toată lumea fura, era pe la DNA, ieşea după două săptămîni şi DNA şi-a făcut treaba. Aşa s-a compromis justiţia. Acum e cu viaţa intimă, ne punem familia, copiii, lucrurile intime pe tarabă. Atît putem. Nivelul discursului politic în România se apropie de grobianism”.