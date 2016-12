Băsescu o întoarce ca la Ploiești: ”Cu Alina Bica, Horia Georgescu și Elena Udrea am modernizat statul”

După ce a spus că a greșit cu numirea Alinei Bica la DIICOT, acum fostul președinte Traian Băsescu spune că ea a reformat statul. Ba, mai mult, vrea să o vadă pe fosta șefă a DIICOT: ”Mă bucur pentru eliberarea Alinei Bica. M-aș bucura enorm dacă Alina Bica ar fi de acord să-i fac o vizită. Eu o cunosc bine și, în opinia mea, e un profesionist desăvârșit. Are o statură morală. Bica, Horia Georgescu de la ANI, Elena Udrea, alături de Laura Codruța Kovesi, Livia Stanciu, Florian Coldea de la SRI, au fost în echipa mea. Eu nu cred că acești oameni au fost parte la furt. Dacă vor fi găsiți vinovați, mă voi înclina în fața oricărui judecător. Trei oameni din echipa mea sunt arestați de alți trei oameni tot din echipa mea. Cu ei am modernizat statul! Eu nu mă tem de nimic! Nu mă poate nimeni șantaja, nu pot fi pus la colț! Nu pot să cred că Georgescu sau Bica au luat șpagă. Bica a fost arestată haiducește, în trafic. Am o dorință enormă să o văd pe Bica. Dacă nu are interdicție de a vorbi cu mine, aș vrea să-i fac o vizită acasă.”