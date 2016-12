Băsescu perie Justiţia

07:27:20 / 29 Martie 2014

avocatii

Sa profitam de ocazie si sa ne limitam la eveniment , la Congresul Avocatilor unde presedintele Basescu si-a spus parerea despre acestia . E bine sa cunoastem si alte pareri . De exemplu , parerea lui Eminescu despre avocati , parere pe care o consideram valabila si in ceea ce priveste categoria politicianistilor . Citam : " Advocatii sunt , in genere , inteligentele cele mai stricate din lume . Ce credinta poate avea un om care azi sustine , maine combate unul si acelasi lucru , un om a caui meserie este sa dovedeasca ca negru - i alb si albu -i negru ? ....In jucaria parlamentara , oamenii pentru care nimic nu e indestul de sus pentru a ajunge , oricat ar fi de lipsiti de cunostinte speciale , sunt advocatii. Nu ne-am mira ca intr-o zi sa vedem un advocat facandu-se mitropolit si pe altul general de brigada ....Romanii , in loc de a se deda la studii practice si pozitive , care sa -i poata sustine prin ele insile fara razimul statului , s-arunca in ramuri de stiinta speculativa . Urmarea acestei directii nesanatoase , este inmultirea cu asupra de masura a clasei advocatilor , clasa a carei existenta e in cea mai mare parte cauza penibilei sfasieri intre partide . Doi - trei advocati sub o caciula sunt de ajuns a forma un nou partid politic sau o noua nuanta de partid politic " . Traim vremuri in care e bine sa nu ajungi pe mana avocatilor , politicianistilor , medicilor si popilor .