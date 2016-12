Băsescu, personna non grata

Liberalul Teodor Meleşcanu a scăpat porumbelul într-un interviu pentru presa centrală. Întrebat dacă, în situaţia în care USL va câştiga alegerile, se va putea coabita cu Traian Băsescu, Meleşcanu a spus că această coabitare e posibilă. Numai că afirmaţia a aprins spiritele în PNL, unde vicepreşedintele Mihai Voicu a spus, ieri, că liberalii exclud orice coabitare cu Traian Băsescu. „PNL se află, în urma unui congres, sub un mandat care exclude orice fel de colaborare cu PDL şi Traian Băsescu. Oricine poate considera că poate să coabiteze cu Traian Băsescu, însă dacă doreşte să facă acest lucru trebuie s-o facă din afara PNL. De asemenea, din perspectiva USL spunem că excludem orice fel de rediscutare a negocierilor cu privire la candidaturile USL pentru alegerile locale, fie că e vorba de Prahova, Buzău sau orice alt judeţ. Aceasta e poziţia PNL. Sperăm că toţi membrii PNL, indiferent de funcţia pe care o deţin, să fie conştienţi că încălcarea acestei decizii îi situează în afara PNL”, a avertizat Voicu. Întrebat dacă Meleşcanu va fi exclus din partid, liberalul a precizat: „Nu am discutat despre acest aspect, nu e neapărat o prioritate, important este, pentru opinia publică şi nu pentru Teodor Meleşcanu sau Traian Băsescu, să clarificăm aceste aspecte”.