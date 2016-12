Băsescu pierde vila de la Snagov

Guvernul l-a lăsat pe Traian Băsescu fără vila de la Snagov. Clădirea va fi folosită de Ministerul Muncii. Transferul clădirii de la Regia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) la Ministerul Muncii, pentru Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, a fost avizat în şedinţa de marți a Guvernului. RA-APPS deţine mai multe vile la Snagov, cu terenuri în suprafaţă cuprinsă între 12.271 şi 37.958 metri pătraţi, vila atribuită Autorităţii pentru Persoanele cu Dizabilităţi fiind însă una dintre cele mai mari din această locaţie. Transferul vilei cu pricina este argumentat de Guvern prin faptul că imobilul va fi folosit ca centru de pregătire, orientare, formare profesională pentru persoane cu dizabilități, dar și pentru angajaţii care lucrează cu acestea. Solicitarea ministerului s-a bazat pe necesitățile care rezultă din înființarea unui astfel de centru, respectiv posibilitatea de a organiza în spațiul aferent: sală de conferinţe; sală de seminarii; facilităţi destinate asigurării cazării şi servirii mesei; interconectarea la serviciile comunale (apa curentă, canalizare, electricitate) şi de comunicaţii (telefon, fax, internet).

Vila se află în vecinătatea lacului Snagov şi are un teren aferent de peste 25.364 metri pătraţi, estimat la 2,7 milioane lei în documentele contabile. Tot în documentele contabile, vila are indicată o valoare de 597.041 lei, la care se adaugă investiţii de 1,79 milioane lei. Clădirea în sine are o suprafaţă de 600 de metri pătraţi şi este dotată cu piscină. Vilele RA-APPS de la Snagov au fost subiect de discuţie între premierul Victor Ponta şi Traian Băsescu. Prim-ministrul a fost deranjat de faptul că Băsescu cerea această casă, care are și patru hectare de pădure. Cum toată lumea știe că și-a făcut ”cadou” casa din Mihăileanu, a fost întrebat de ce nu locuiește acolo. Răspunsul a fost unul de domeniul absurdului: s-ar crea un disconfort pentru ceilalţi locatari, care ar fi verificaţi zilnic de Serviciul de Protecţie şi Pază. Traian Băsescu trebuie să părăsească vila Lac 3 în maximum 60 de zile.