Băsescu, pus să aleagă: Udrea sau Diaconescu?

14:24:00 / 20 August 2014

udrea

base nu mai este lucid..... se imbarliga in draci. la pus deoparte pe cristi diaconescu ca sa ... ce ? udrea ? pai asta e de 1%,da e clar sa blegit de tot si peste toate chiar numai este timp sa o faci pe muierea asta eligibila,ea poate sa-l ,,faca,, lejer pe ponta ,dar nu aici e chestia,pe ponta il poate ,,face,, oricare din candidati,ponta e debil,dar are 50% din romani de partea lui,trebuie ceva tare de tot sa-l darami in ochii pulimii,udrea e doar o priceputa scandalagioaica...