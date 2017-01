“Băsescu realizează o imixtiune inadmisibilă în cazul dosarelor Revoluţiei”

Fostul şef al statului, Ion Iliescu, a catalogat drept o “imixtiune inadmisibilă” în justiţie medierea preşedintelui Traian Băsescu între revoluţionari şi responsabilii din justiţie: “Nu aşa, nu ăsta este tonul, nu asta este maniera în care şeful statului trebuie să se raporteze la instituţiile justiţiei române. Este o imixtiune inadmisibilă”. În opinia lui, Băsescu s-a pus într-o postură “degradantă” vorbind cu Teodor Mărieş: “Am fost neplăcut surprins că Băsescu discută despre Revoluţie şi revoluţionari cu nişte impostori. Pentru că acest individ, Mărieş, un tip scandalagiu, permanent iese şi vorbeşte în numele revoluţionarilor cînd nimeni dintre revoluţionarii autentici nu-i acordă acest drept. El nu are calitate de revoluţionar, nu are certificat de revoluţionar, e un impostor. Am vorbit cu cei de la Asociaţia 21 - a fost creată de cei care s-au aflat în noaptea de 21 decembrie la Intercontinental, la Baricadă - el nu a fost acolo. El era portar la o echipă de fotbal din Caransebeş, nu ştiu cînd a apărut în Bucureşti. El vorbeşte cu impertinenţă în numele revoluţionarilor”. Preşedintele Traian Băsescu i-a cerut marţi procurorului general ca Parchetul să concentreze resurse umane pentru a creşte viteza de rezolvare a dosarului Revoluţiei şi a spus că va discuta cu premierul găsirea unei soluţii legale ca generalul Dan Voinea să lucreze din nou pe acest dosar dacă doreşte. În altă ordine de idei, Ion Iliescu a mai declarat că le-a sugerat colegilor săi să se delimiteze de procedura asumării răspunderii Guvernului pe cele trei pachete de legi, adică să spună că au acceptat acest lucru pentru a nu se “rupe căruţa în drum într-o perioadă dificilă”. El a mai spus că PSD ar fi interesat să nu rămînă la guvernare, dar a opinat că în acest moment este “periculoasă” ruperea coaliţiei. Liderul social-democrat a caracterizat apoi asumarea răspunderii drept o aventură pentru care Guvernul, inclusiv PSD, va plăti. Fostul preşedinte a mai arătat că nu există “o motivaţie obiectivă” pentru asumarea răspunderii pe cele trei pachete de legi şi a spus că Executivul avea la dispoziţie şi alte metode - adoptarea prin procedură de urgenţă. El a susţinut că observaţiile Consiliului Legislativ au scos la iveală numeroase inadvertenţe şi că “probabil oamenii (de acolo, n.r.) au fost foarte şocaţi”. La rîndul său, preşedintele Comisiei Juridice a Senatului, social-democratul Toni Greblă, îi solicită premierului Emil Boc să “dea dovadă de înţelepciune politică” prin asumarea răspunderii Guvernului pe cele trei legi în zile diferite, respectiv 15, 22 şi 29 septembrie, pentru a evita eventuale nemulţumiri. Prin etapizarea procesului, Greblă spune că ei vor putea, “fără presiunea timpului”, să formuleze amendamente, iar Guvernul să le analizeze şi, după caz, să le introducă în proiectele respective. În caz contrat, Greblă atrage atenţia premierului că s-ar putea “să îşi asume răspunderea şi pentru destabilizare şi nesupunere civică”, dar şi pentru o posibilă “situaţie de haos”, dar şi asupra faptului că asumarea răspunderii asupra a trei proiecte de lege într-o singură zi se află la limita prevederilor constituţionale.