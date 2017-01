Băsescu respinge graţierea lui Gică Popescu

Premierul Victor Ponta afirmă că a discutat cu preşedintele Traian Băsescu despre graţierea lui Gică Popescu, spunându-i că avizul Ministerului Justiţiei ar fi favorabil, dar că şeful statului i-a spus că va respinge propunerea, indiferent de aviz. "Despre graţieri am avut o discuţie cu preşedintele Băsescu, în doi ani şi jumătate de când sunt prim-ministru, o singură dată despre un caz, despre cazul Gică Popescu. Am spus: "Domnul preşedinte, dacă dumneavoastră aţi fi de acord, eu am vorbit cu ministrul Justiţiei şi avizul ar fi favorabil, pozitiv". Deci, într-un fel i-am zis, ne ceartă pe noi presa băsistă. Mi-a zis: "Nu, orice aviz îmi daţi, voi respinge". În rest, nu am discutat niciodată despre acest subiect cu preşedintele Băsescu şi am semnat ca prim-ministru un singur decret de graţiere, în urmă cu o lună parcă a fost, cu acea femeie care avea foarte mulţi copii", a spus Ponta. El a amintit că procedura de graţiere necesită un aviz din partea Ministerul Justiţiei şi contrasemnătura premierului, dar "dreptul final" îi aparţine preşedintelui. În 4 martie, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv la închisoare cu executare pe toţi cei opt oameni din fotbal judecaţi în dosarul transferurilor, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, la acel moment candidat la şefia Federaţiei Române de Fotbal, primind o condamnare de trei ani, o lună şi zece zile. În favoarea graţierii lui Gică Popescu s-au pronunţat mai multe personalităţi, dar şi oameni politici, printre care Valeriu Zgonea, Crin Antonescu şi premierul Victor Ponta, în nume personal, existând şi o petiţie on-line în acest sens. Preşedintele Traian Băsescu a declarat atunci că până acum nu a avut motive să acorde nicio graţiere în actualul mandat, menţionând că va reflecta de la caz la caz şi că preşedintele poate face mult rău justiţiei prin abuzul de graţieri.