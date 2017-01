Băsescu: “România nu va fi afectată de criză ca alte state” (?!)

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, sîmbătă, la ceremoniile de la Focşani prilejuite de Ziua Unirii, că ţara noastră nu va fi afectată de criza economică aşa cum sînt alte state şi, de aceea, procesul de modernizare trebuie să înceapă acum: “Elita politică are obligaţia să prefigureze România viitoare, iar acest viitor înseamnă modernizare”. Şeful statului a arătat că România are nevoie de o justiţie puternică, să nu ocolească pe nimeni, iar oamenii politici au obligaţia să facă legea să devină puternică. El a adăugat că este nevoie de sisteme de educaţie şi de sănătate modernizate. În opinia lui, de la oamenii politici trebuie să plece semnalul de încredere de care are nevoie România în procesul de modernizare, adăugînd că nu crede în “oamenii politici care îşi limitează patriotismul la declaraţii”. Apoi, şeful statului a ţinut să sublinieze, de data aceasta în discursul susţinut în Piaţa Unirii din Iaşi, că ţara noastră are nevoie de o clasă politică ce trebuie să sacrifice interesle de grup în favoarea românilor, iar politicienii trebuie să înţeleagă că nimeni nu poate fi mai presus de lege. El a mai arătat că România a început să existe şi să se modernizeze din 24 ianuarie 1859, iar acest proces nu poate fi întrerupt niciodată, iar astăzi, mai mult decît oricînd, este nevoie de un proces de modernizare a statului, care “nu reprezintă o vorbă, ci o necesitate pentru că fiecare zi adaugă exigenţe noi”: “Modernizarea nu este doar treaba politicienilor, ci se face cînd o naţiune întreagă o cere. Vă cer dvs, celor 22 de milioane de români din ţară şi celor zece milioane de români din afara ţării, să fim parte la procesul de modernizare a României. Avem nevoie de modernizarea Constituţiei, a instituţiilor statului şi, mai mult decît orice, avem nevoie de modernizarea modului nostru de a gîndi”. El a spus că românii nu au dreptul să se mulţumească cu puţin, iar politicienii nu au voie să dea puţin, făcînd apel la un efort comun de solidaritate în perioada de criză cu care se confruntă atît ţara, cît şi întreaga lume: “Resping ideea că România este o ţară care trebuie condusă de alţii. Această ţară trebuie condusă de propriul ei popor. România este o ţară care trebuie ascultată de politicieni şi care poate deveni extrem de puternică”. În finalul discursului, el s-a arătat convins că poporul român face parte din elita europeană şi că poate face faţă unei crize mai uşor decît orice altă ţară europeană, cu solidaritate şi înţelepciune.