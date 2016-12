Băsescu s-a căptușit cu un birou la PMP

Imaginea PMP a fost lovită în plin de reținerea Elenei Udrea. Pentru a salva ce se mai poate salva, Traian Băsescu a anunțat că se va instala în biroul pregătit încă din 22 decembrie de Udrea. El a fost primit de secretarul general al PMP, Dorel Onaca. De altfel, Băsescu anunțase de săptămâna trecută, când a participat la congresul PMP, că vrea să devină partener pemepiștilor, dar fără a-i conduce. El i-a îndemnat pe membrii PMP să aibă moralul ridicat. În privința fostei șefe a PMP, Băsescu i-a sfătuit să aibă încredere în justiție, căci toate ”chestiunile” se clarifică în instanță. Biroul lui Băsescu, amenajat în sediul PMP, are mobilier, televizor şi un ceas mare, aici fiind depozitată şi arhiva fostului preşedinte, pe care o avea în strada Modrogan, la sediul PDL. De-a lungul anilor, de la primul până la ultimul pemepist au demonstrat că au un singur scop: perfecționarea în arta imitării lui Băsescu, patronul spiritual al formațiunii. Ideile majore pe care membrii PMP le repetă obsesiv zi și noapte au la bază ingrediente comune cu fostul președinte. Viitorul PMP alături de Băsescu în poziția de vector de imagine este însă cam nesigur. E drept că fostul președinte mai are câțiva simpatizanți, dar nu mai e ce-a fost. În plus, electoratul nu uită că politicianul său preferat se numește Elena Udrea.